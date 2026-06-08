VLT de Salvador: estrutura gigante passa por cima da BR-324; veja

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As obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador avançaram para uma das etapas mais simbólicas do projeto. Um novo vídeo divulgado pelo canal VDS revelou imagens inéditas da instalação da estrutura metálica que permitirá a passagem dos trens sobre a BR-324, além de mostrar a transformação de um extenso muro da obra em uma verdadeira galeria de arte a céu aberto.

As novidades surgem poucos dias após o Governo da Bahia anunciar intervenções no tráfego da BR-324 para viabilizar o lançamento das vigas do elevado.

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Estrutura gigante já cruza a BR-324

O principal destaque das novas imagens é a instalação da segunda grande peça metálica do elevado do VLT, que agora atravessa completamente a BR-324.

O que mudou nas obras do Trecho 2:

Instalação da segunda grande estrutura metálica que atravessa a rodovia;

Conexão entre os dois lados do elevado;

Avanço da implantação do tabuleiro que receberá os trilhos;

Instalação dos berais laterais de proteção;

Continuidade das obras de acabamento da estrutura;

Recuperação da área localizada abaixo do elevado;

Serviços de paisagismo e plantio de grama no entorno.

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Obra exigiu mudanças na rede elétrica



Outro avanço importante ocorreu nos bastidores do projeto.

Para permitir a construção do elevado, foi necessária uma ampla intervenção na rede de transmissão de alta tensão existente na região. Novos postes foram instalados e trechos da infraestrutura elétrica precisaram ser substituídos para garantir a segurança e a continuidade das obras.

O serviço envolveu equipes especializadas e representou mais uma etapa técnica fundamental para o avanço do empreendimento.

Corredor do VLT vira galeria de arte

Mas nem só de concreto, aço e engenharia vive a obra.

Um dos pontos que mais chamam atenção nas novas imagens é a intervenção artística que está sendo realizada em um muro de terra armada com quase dois quilômetros de extensão.

Assinado pelo artista plástico baiano Yoshi José, o projeto transforma o corredor do VLT em uma grande galeria de arte a céu aberto, utilizando cores vibrantes e referências ligadas à identidade cultural da Bahia.

As pinturas retratam a integração entre diferentes modais de transporte — como metrô, ônibus urbanos, rodoviários e o próprio VLT — além de destacar elementos da fauna local, como o ouriço-cacheiro, espécie encontrada em áreas próximas ao corredor das obras.

Mais de 15 profissionais participam da execução dos painéis, que passam a integrar o projeto urbano do novo sistema de transporte.

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Paisagismo começa a mudar entorno da obra



As transformações também já podem ser vistas na parte inferior do elevado.

As equipes concluíram serviços de recuperação da malha asfáltica e avançam agora em ações de paisagismo, incluindo o plantio de grama ao longo do trecho onde a estrutura foi implantada.

A proposta é revitalizar áreas impactadas pela construção e integrar o novo modal ao ambiente urbano.

VLT entra em fase decisiva



O avanço da travessia sobre a BR-324 ocorre em um momento importante para o cronograma do VLT.

Recentemente, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou que os primeiros testes operacionais do sistema devem começar após os festejos juninos. A expectativa do governo estadual é colocar a primeira etapa em operação assistida ainda neste segundo semestre.

Quando concluído, o VLT terá cerca de 43,7 quilômetros de extensão e 50 paradas distribuídas em três trechos. O projeto é considerado uma das maiores obras de mobilidade urbana em execução na Bahia e promete conectar o Subúrbio Ferroviário, a Cidade Baixa, Águas Claras e a região da orla ao sistema metroviário da capital.

Confira as novidades do Trecho 2 do VLT de Salvador: