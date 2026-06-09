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ATENÇÃO

Obras do VLT avançam e provocam novos bloqueios e desvios na BR-324

Área será devidamente sinalizada

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Obras do VLT avançam e provocam novos bloqueios e desvios na BR-324
Foto: Divulgação

Motoristas que trafegam pela BR-324, na região de Águas Claras, em Salvador, devem ficar atentos às alterações no trânsito programadas para os próximos dias. As mudanças são necessárias para o avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

De acordo com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), haverá bloqueios e desvios temporários entre os dias 11 e 13 de junho, sempre no período das 22h às 4h.

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Intervenção

Durante a intervenção, equipes responsáveis pela obra irão finalizar o contraventamento das vigas e instalar pré-lajes de concreto, estruturas que integram a construção do elevado por onde o sistema de transporte irá operar.

A CTB informou que toda a área será devidamente sinalizada e recomenda que os condutores planejem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos durante os horários de intervenção.

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Tags

br-324 Salvador Trânsito VLT

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