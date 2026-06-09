CMS se articula para derrubar taxa do 'Kiss & Fly' no Aeroporto de Salvador

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A polêmica cobrança de tarifa para o acesso de veículos às áreas de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Salvador, o sistema Kiss & Fly, voltou a ser o centro dos debates na sessão ordinária da Câmara Municipal de Salvador (CMS) nesta terça-feira, 9.

Os parlamentares discutiram o avanço do Projeto de Lei nº 108/2026, de autoria do presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), que visa proibir taxações sobre motoristas que utilizam o espaço para deixar ou buscar passageiros na capital baiana.

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A matéria ataca diretamente o sistema Kiss & Fly, implementado pela concessionária do aeroporto, que prevê a instalação de cancelas e a cobrança de uma taxa fixada em R$ 18,00 após um curto período de tolerância.

Durante a sessão, o vereador Randerson Leal (Podemos) subiu à tribuna para conclamar os colegas a aprovarem a proposta por unanimidade na sessão ordinária agendada para o próximo dia 17 de junho. A sessão será a última do primeiro semestre.

Tramitação conjunta e união de forças na CMS

A ofensiva parlamentar contra a cobrança, considerada abusiva pelos vereadores, na área aeroportuária ganhou força com o apoio de diferentes parlamentares na Casa, unindo proposições de teor semelhante: