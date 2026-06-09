POLÍTICA
CMS se articula para derrubar taxa do 'Kiss & Fly' no Aeroporto de Salvador
Projeto que proíbe taxa de R$ 18,00 e cancelas será votado na próxima semana
A polêmica cobrança de tarifa para o acesso de veículos às áreas de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Salvador, o sistema Kiss & Fly, voltou a ser o centro dos debates na sessão ordinária da Câmara Municipal de Salvador (CMS) nesta terça-feira, 9.
Os parlamentares discutiram o avanço do Projeto de Lei nº 108/2026, de autoria do presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), que visa proibir taxações sobre motoristas que utilizam o espaço para deixar ou buscar passageiros na capital baiana.
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A matéria ataca diretamente o sistema Kiss & Fly, implementado pela concessionária do aeroporto, que prevê a instalação de cancelas e a cobrança de uma taxa fixada em R$ 18,00 após um curto período de tolerância.
Durante a sessão, o vereador Randerson Leal (Podemos) subiu à tribuna para conclamar os colegas a aprovarem a proposta por unanimidade na sessão ordinária agendada para o próximo dia 17 de junho. A sessão será a última do primeiro semestre.
Tramitação conjunta e união de forças na CMS
A ofensiva parlamentar contra a cobrança, considerada abusiva pelos vereadores, na área aeroportuária ganhou força com o apoio de diferentes parlamentares na Casa, unindo proposições de teor semelhante:
- Projeto de Lei nº 108/2026 (Carlos Muniz - PSDB): estabelece a proibição geral de cobrança de tarifa nas áreas de embarque e desembarque e impede especificamente a cobrança dos R$ 18,00 e o uso de cancelas de bloqueio.
- Projeto de Lei nº 100/2026 (Daniel Alves - PSDB): tramita em conjunto por apresentar conteúdo similar e reforçar a blindagem jurídica do município contra as taxas da concessionária.
- Apelo Popular: a medida atende a uma reclamação generalizada de motoristas de aplicativos, taxistas, familiares de passageiros e do próprio setor de turismo, que enxergam a cobrança como abusiva e prejudicial à mobilidade.