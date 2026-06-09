Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

CMS se articula para derrubar taxa do 'Kiss & Fly' no Aeroporto de Salvador

Projeto que proíbe taxa de R$ 18,00 e cancelas será votado na próxima semana

Eduardo Dias
Por
O presidente da Casa, Carlos Muniz, colocou em pauta o projeto junto com outra proposta do vereador Daniel Alves
O presidente da Casa, Carlos Muniz, colocou em pauta o projeto junto com outra proposta do vereador Daniel Alves - Foto: Antonio Queiros / CMS

A polêmica cobrança de tarifa para o acesso de veículos às áreas de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional de Salvador, o sistema Kiss & Fly, voltou a ser o centro dos debates na sessão ordinária da Câmara Municipal de Salvador (CMS) nesta terça-feira, 9.

Os parlamentares discutiram o avanço do Projeto de Lei nº 108/2026, de autoria do presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB), que visa proibir taxações sobre motoristas que utilizam o espaço para deixar ou buscar passageiros na capital baiana.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CRÍTICAS

Muniz detona CEO do Aeroporto por implementar o sistema Kiss & Fly
Muniz detona CEO do Aeroporto por implementar o sistema Kiss & Fly imagem

GARANTIA

Muniz diz que projeto contra Kiss & Fly será votado antes do recesso
Muniz diz que projeto contra Kiss & Fly será votado antes do recesso imagem

AEROPORTO DE SALVADOR

Manobra Kiss & Fly: Vinci marca reunião para pressionar vereadores
Manobra Kiss & Fly: Vinci marca reunião para pressionar vereadores imagem

A matéria ataca diretamente o sistema Kiss & Fly, implementado pela concessionária do aeroporto, que prevê a instalação de cancelas e a cobrança de uma taxa fixada em R$ 18,00 após um curto período de tolerância.

Durante a sessão, o vereador Randerson Leal (Podemos) subiu à tribuna para conclamar os colegas a aprovarem a proposta por unanimidade na sessão ordinária agendada para o próximo dia 17 de junho. A sessão será a última do primeiro semestre.

Tramitação conjunta e união de forças na CMS

A ofensiva parlamentar contra a cobrança, considerada abusiva pelos vereadores, na área aeroportuária ganhou força com o apoio de diferentes parlamentares na Casa, unindo proposições de teor semelhante:

  • Projeto de Lei nº 108/2026 (Carlos Muniz - PSDB): estabelece a proibição geral de cobrança de tarifa nas áreas de embarque e desembarque e impede especificamente a cobrança dos R$ 18,00 e o uso de cancelas de bloqueio.
  • Projeto de Lei nº 100/2026 (Daniel Alves - PSDB): tramita em conjunto por apresentar conteúdo similar e reforçar a blindagem jurídica do município contra as taxas da concessionária.
  • Apelo Popular: a medida atende a uma reclamação generalizada de motoristas de aplicativos, taxistas, familiares de passageiros e do próprio setor de turismo, que enxergam a cobrança como abusiva e prejudicial à mobilidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Câmara de Salvador Kiss & Fly

Relacionadas

Mais lidas