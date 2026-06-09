Postos de Salvador ampliam horário de atendimento para vacinação

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A campanha de vacinação contra a gripe continua a todo o vapor em Salvador. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou que os postos de saúde da capital baiana estarão com horário ampliado nesta quarta-feira, 10.

Diversas unidades permanecerão abertas até as 19h, cerca de três horas após o horário tradicional de funcionamento, que costuma seguir até às 16h. A ideia é vacinar o maior grupo de pessoas possível antes dos inícios dos festejos juninos.

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Nos postos, serão ofertados imunizantes contra a gripe, liberados para pessoas a partir dos seis meses de idade, e contra a Covid-19. Além de vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, para atualizar as doses pendentes.

Além das unidades de saúde tradicionais, espalhadas pela capital baiana, a campanha de vacinação também se estende ao Centro, a Sala de Vacinação do Salvador Shopping e o ponto de imunização instalado na loja Ferreira Costa, localizada na Avenida Paralela.