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FISCALIZAÇÃO

Anvisa suspende fórmula infantil por falta de registro e riscos à saúde

Determinação aconteceu na segunda-feira, 8

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em
Determinação aconteceu na segunda-feira, 8
Determinação aconteceu na segunda-feira, 8 - Foto: Reprodução | Freepik

Um medida publicada na segunda-feira, 8, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determina o recolhimento da fórmula infantil – 1ª e 2ª Infância da Marca Essentia Pharma, fabricada pela HKM Farmácia de Manipulação Ltda.

A medida também suspende a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso. O órgão pontuou que o produto está sendo comercializado sem a regularização sanitária adequada.

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Os rótulos também são irregulares com informações e alegações que levam o consumidor a acreditar que se trata de uma fórmula autorizada.

Além disso, a fórmula não possui comprovação de que atenda aos requisitos de segurança, composição, qualidade e valor nutricional exigidos, expondo lactentes e crianças pequenas a riscos de saúde, além de induzir o consumidor ao erro sobre a qualidade e a natureza do produto.

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