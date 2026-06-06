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Anvisa proíbe perfume e escova dental de marca popular; veja quais

Medida publicada pela agência sanitária atinge produtos de higiene, perfumaria e limpeza

Beatriz Santos
Por
Escova dental foi afetada pela medida da Anvisa
Escova dental foi afetada pela medida da Anvisa - Foto: Magnific | Ilustrativa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização e a apreensão de três produtos vendidos no Brasil após identificar irregularidades relacionadas à fabricação e ao registro sanitário dos itens.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira, 2, e envolve uma escova dental, um perfume e um produto de limpeza.

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Entre os itens afetados está a mini escova dental Colgate Max Fresh Wisp, produto de uma marca bastante conhecida pelos consumidores brasileiros.

Segundo a Anvisa, o item possui origem desconhecida e, por isso, teve proibidas sua fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e utilização em todo o território nacional.

Escova dental da Colgate está entre os produtos

A decisão da agência também determina a apreensão da Colgate Max Fresh Wisp. De acordo com a resolução, o produto não atende às exigências necessárias para permanecer no mercado brasileiro.

A Anvisa informou que a medida foi adotada após a identificação de irregularidades relacionadas à origem e à regularização do item junto ao órgão regulador.

Perfume e alvejante também foram suspensos

Além da escova dental, a agência proibiu a fabricação, venda, propaganda e utilização do perfume Sócio Rico, produzido pela empresa Sócio Rico Empreendimentos Ltda.

Outro produto atingido pela decisão é o alvejante Percarbonato de Sódio 99,9%, fabricado pela ANS Indústria Ltda. Neste caso, além da suspensão da fabricação, distribuição e comercialização, a Anvisa determinou o recolhimento do item do mercado.

Entenda o motivo da decisão

Segundo a agência reguladora, os três produtos eram fabricados e comercializados de forma irregular, sem o devido registro sanitário e por empresas que não possuíam autorização de funcionamento junto à Anvisa.

O órgão destaca que produtos sem registro ou produzidos por fabricantes não autorizados podem representar riscos aos consumidores, já que não passam pelas avaliações exigidas para verificar critérios de segurança, qualidade e eficácia.

Por esse motivo, a comercialização e o uso dos itens foram suspensos até nova determinação.

O que fazer se você possui algum dos produtos

A orientação da Anvisa é que os consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos incluídos na resolução.

Quem possui algum dos itens citados deve buscar informações pelos canais oficiais da agência para acompanhar as medidas adotadas e verificar as orientações relacionadas a cada caso.

A determinação vale para todo o território nacional e abrange fabricação, distribuição, venda, propaganda e utilização dos produtos afetados.

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Tags

anvisa brasil Saúde

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