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Anvisa proíbe perfume e escova dental de marca popular; veja quais
Medida publicada pela agência sanitária atinge produtos de higiene, perfumaria e limpeza
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização e a apreensão de três produtos vendidos no Brasil após identificar irregularidades relacionadas à fabricação e ao registro sanitário dos itens.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira, 2, e envolve uma escova dental, um perfume e um produto de limpeza.
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Entre os itens afetados está a mini escova dental Colgate Max Fresh Wisp, produto de uma marca bastante conhecida pelos consumidores brasileiros.
Segundo a Anvisa, o item possui origem desconhecida e, por isso, teve proibidas sua fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e utilização em todo o território nacional.
Escova dental da Colgate está entre os produtos
A decisão da agência também determina a apreensão da Colgate Max Fresh Wisp. De acordo com a resolução, o produto não atende às exigências necessárias para permanecer no mercado brasileiro.
A Anvisa informou que a medida foi adotada após a identificação de irregularidades relacionadas à origem e à regularização do item junto ao órgão regulador.
Perfume e alvejante também foram suspensos
Além da escova dental, a agência proibiu a fabricação, venda, propaganda e utilização do perfume Sócio Rico, produzido pela empresa Sócio Rico Empreendimentos Ltda.
Outro produto atingido pela decisão é o alvejante Percarbonato de Sódio 99,9%, fabricado pela ANS Indústria Ltda. Neste caso, além da suspensão da fabricação, distribuição e comercialização, a Anvisa determinou o recolhimento do item do mercado.
Entenda o motivo da decisão
Segundo a agência reguladora, os três produtos eram fabricados e comercializados de forma irregular, sem o devido registro sanitário e por empresas que não possuíam autorização de funcionamento junto à Anvisa.
O órgão destaca que produtos sem registro ou produzidos por fabricantes não autorizados podem representar riscos aos consumidores, já que não passam pelas avaliações exigidas para verificar critérios de segurança, qualidade e eficácia.
Por esse motivo, a comercialização e o uso dos itens foram suspensos até nova determinação.
O que fazer se você possui algum dos produtos
A orientação da Anvisa é que os consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos incluídos na resolução.
Quem possui algum dos itens citados deve buscar informações pelos canais oficiais da agência para acompanhar as medidas adotadas e verificar as orientações relacionadas a cada caso.
A determinação vale para todo o território nacional e abrange fabricação, distribuição, venda, propaganda e utilização dos produtos afetados.