Ciro Nogueira defende relação com Vorcaro: "Sou um homem importante do país"

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O senador Ciro Nogueira (PP-PI) exaltou a sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, ao ser questionado sobre o assunto em entrevista. Para o progressista, o fato de ele ser "um dos nomes mais importantes" do Brasil fez com que ele conhecesse grandes empresários do país.

“Eu conheço todos os grandes empresários do país. Eu sou um dos nomes mais importantes. Graças a Deus, tenho transformado isso em benefício para o Estado do Piauí, que é o mais importante”, declarou ao Piripiri Repórter, veículo do seu estado natal.

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À publicação, o congressista ainda afirmou receber convites de banqueiros e empresários, mas sem detalhar a que tipo de chamados se referia.

Proximidade com Vorcaro

Sobre as suspeitas relacionadas à proximidade com Daniel Vorcaro, Ciro Nogueira minimizou a questão, afirmando que esse tipo de acusação é comum em períodos eleitorais.

Ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro - Foto: Divulgação/PF

“Toda eleição vem esse tipo de acusação. Na eleição passada também houve esse tipo de acusação, mas a população piauiense conhece meu trabalho”, declarou.

Ciro Nogueira e o Banco Master

Presidente nacional do PP, Ciro foi alvo de mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal em 7 de maio de 2026.

A ação integra uma nova etapa da operação Compliance Zero, que apura suspeitas de crimes relacionados ao Banco Master e à Vorcaro. Foi a 1ª fase da investigação a alcançar o núcleo político do caso.

Segundo a PF, há indícios de que Vorcaro tenha custeado despesas pessoais de Ciro, incluindo refeições, viagens internacionais e pagamentos de faturas de cartão de crédito.

A investigação da corporação também analisa uma emenda apresentada por Ciro. Segundo a PF, o texto teria sido elaborado pela assessoria do banco e encaminhado ao senador.

À época, a defesa de Ciro declarou que ele “não teve qualquer participação em atividades ilícitas” e afirmou que as medidas da investigação foram tomadas com base em “mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros”.