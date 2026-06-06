Mulher que fingiu ter 12 anos passará por exame de sanidade mental

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A mulher de 37 anos presa por fingir ser uma adolescente de 12 anos em Joinville, Santa Catarina, será submetida a um exame de sanidade mental. A perícia foi autorizada pela Justiça após pedido da defesa de Amanda Maria Souza da Oliveira, que segue presa preventivamente.

Segundo o advogado Rafael Luiz Siewert, a solicitação foi feita após análise do processo e entrevistas com a investigada. O objetivo é avaliar as condições psíquicas da mulher e verificar se o resultado poderá influenciar os rumos do processo.

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De acordo com a defesa, a conclusão da perícia será fundamental para definir os próximos passos da investigação e eventuais desdobramentos em outros procedimentos envolvendo Amanda.

A mulher foi presa na última terça-feira, 2, após investigações da Polícia Civil apontarem que ela utilizava uma identidade falsa para se passar por uma menina de 12 anos. Conforme apurado, Amanda se apresentava como "Gabriele" e afirmava ter fugido do Pará após sofrer maus-tratos e violência sexual.

A história sensibilizou membros de uma igreja de Joinville, que passaram a ajudá-la financeiramente e oferecer abrigo. Posteriormente, uma família da comunidade religiosa a acolheu em casa, onde ela permaneceu por cerca de 14 meses sendo tratada como filha.

Durante o período, os moradores chegaram a organizar uma festa para comemorar os supostos 12 anos da adolescente e demonstraram interesse em formalizar sua adoção. Para sustentar a farsa, Amanda alegava ser autista e possuir outros problemas de saúde, além de afirmar que traumas da infância teriam afetado seu desenvolvimento físico.

A prisão preventiva foi mantida pela Justiça, que também considerou necessária a realização do exame de sanidade mental para o prosseguimento do caso.