Formigamento nas mãos e pés: o que pode ser e quando se preocupar

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Sentir uma sensação de formigamento nas mãos ou nos pés de forma esporádica é algo relativamente comum e, na maioria das vezes, está associado à compressão temporária de nervos ou à permanência prolongada em uma mesma posição.

No entanto, quando o sintoma se torna recorrente, especialistas alertam que ele pode estar relacionado a condições de saúde que exigem investigação médica.

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Conhecido tecnicamente como parestesia, o formigamento ocorre quando há alterações na transmissão dos sinais entre os nervos periféricos e o cérebro. Embora possa ser passageiro e sem gravidade, a persistência do quadro pode indicar desde deficiências nutricionais até doenças metabólicas e neurológicas.

Danos nos nervos estão entre as principais causas

Entre os diagnósticos mais frequentemente associados ao sintoma está a polineuropatia periférica, condição caracterizada pelo comprometimento dos nervos localizados nas extremidades do corpo.

O problema pode surgir em decorrência das seguintes condições:

Diabetes

Deficiência de vitaminas do complexo B

Consumo excessivo de álcool

Infecções

Doenças autoimunes

Os primeiros sinais costumam aparecer de forma, afetando inicialmente os dedos das mãos e dos pés. Além do formigamento, os pacientes podem apresentar dormência, sensação de queimação, pontadas e perda progressiva da sensibilidade.

Alterações na glicose aumentam o risco de neuropatia

A relação entre níveis elevados de glicose no sangue e danos nervosos é amplamente reconhecida pela comunidade científica. Uma revisão publicada na revista científica Diabetes Care, intitulada Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association, reuniu evidências sobre os impactos da hiperglicemia nos nervos periféricos.

O estudo aponta que manter o controle adequado da glicemia reduz significativamente o risco de neuropatia em pessoas com diabetes tipo 1 e contribui para retardar a progressão da doença em pacientes com diabetes tipo 2.

Os resultados reforçam a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento regular para prevenir complicações neurológicas.

Sinais de alerta exigem atenção

Embora nem todo episódio de formigamento represente um problema grave, especialistas recomendam procurar avaliação médica quando o sintoma se torna frequente, persistente ou surge acompanhado de outros sinais, como:

Fraqueza muscular

Dificuldade para caminhar

P erda de força

Alterações de equilíbrio

Redução da sensibilidade

O reconhecimento precoce desses sintomas pode ser decisivo para evitar a progressão de doenças neurológicas e metabólicas.

Como é feito o diagnóstico

A investigação da causa do formigamento começa com uma avaliação clínica detalhada, que inclui histórico médico, análise dos sintomas e hábitos de vida do paciente. Dependendo da suspeita diagnóstica, o médico pode solicitar exames específicos para identificar a origem do problema.

Entre os exames mais utilizados estão:

Glicemia em jejum e hemoglobina glicada, para verificar o controle dos níveis de açúcar no sangue;

Dosagem de vitamina B12 e ácido fólico, para detectar possíveis deficiências nutricionais;

Eletroneuromiografia, exame que avalia a condução dos impulsos nervosos;

Hemograma completo e testes de função tireoidiana, utilizados para descartar outras condições associadas;

Ressonância magnética, indicada em casos de suspeita de compressão ou lesões nervosas.

Especialistas ressaltam que o tratamento depende diretamente da causa identificada. Por isso, diante de sintomas persistentes, a orientação é buscar avaliação médica para obter um diagnóstico preciso e iniciar o acompanhamento adequado.