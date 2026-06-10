Condenada por abusar sexualmente de adolescente de 13 anos é presa na RMS

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Um mandado de prisão contra uma mulher condenada por estupro de vulnerável foi cumprido pela Polícia Civil, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A detenção ocorreu, na segunda-feira, 8, após a conclusão definitiva do processo judicial, que resultou em uma sentença de 12 anos e 3 meses de prisão em regime fechado.

As investigações apontaram que a vítima era um adolescente de 13 anos na época dos fatos. Conforme apurado, os crimes ocorreram repetidamente ao longo de meses e foram praticados por alguém que possuía vínculo de confiança com o jovem.

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Durante a apuração, também foram reunidos elementos que indicaram a ocorrência de agressões físicas e maus-tratos contra a vítima, agravando o cenário identificado pelos investigadores.

A operação que levou ao cumprimento da ordem judicial contou com equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (DELTUR). A ação teve ainda o suporte da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/BA) e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV).

Após ser localizada e presa, a condenada foi encaminhada à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou pelos procedimentos legais antes de ser transferida para uma unidade do sistema prisional. Ela permanece custodiada por determinação da Justiça.