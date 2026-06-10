POLÍCIA
Condenada por abusar sexualmente de adolescente de 13 anos é presa na RMS
Condenada recebeu pena de 12 anos e 3 meses em regime fechado pelos crimes praticados
Um mandado de prisão contra uma mulher condenada por estupro de vulnerável foi cumprido pela Polícia Civil, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A detenção ocorreu, na segunda-feira, 8, após a conclusão definitiva do processo judicial, que resultou em uma sentença de 12 anos e 3 meses de prisão em regime fechado.
As investigações apontaram que a vítima era um adolescente de 13 anos na época dos fatos. Conforme apurado, os crimes ocorreram repetidamente ao longo de meses e foram praticados por alguém que possuía vínculo de confiança com o jovem.
Durante a apuração, também foram reunidos elementos que indicaram a ocorrência de agressões físicas e maus-tratos contra a vítima, agravando o cenário identificado pelos investigadores.
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A operação que levou ao cumprimento da ordem judicial contou com equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (DELTUR). A ação teve ainda o suporte da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/BA) e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV).
Após ser localizada e presa, a condenada foi encaminhada à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou pelos procedimentos legais antes de ser transferida para uma unidade do sistema prisional. Ela permanece custodiada por determinação da Justiça.