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BAHIA

Idoso investigado por estelionato é preso durante atendimento em agência do INSS

Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça

Leilane Teixeira
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Imagem ilustrativa da imagem Idoso investigado por estelionato é preso durante atendimento em agência do INSS
Foto: PCBA

Um idoso de 65 anos foi preso nesta quarta-feira, 10, no município de Feira de Santana, na Bahia, sob suspeita de envolvimento em crimes de estelionato. Ele foi detido dentro de uma unidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizada no bairro Queimadinha, no momento em que ele recebia atendimento.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Comarca de Camacan, no sul do estado, em setembro de 2025.

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Investigação

De acordo com as investigações, o homem é apontado como autor de fraudes envolvendo prejuízos patrimoniais. Um dos episódios apurados envolve a tentativa de obtenção de crédito bancário mediante uso de identidade falsa. Conforme a apuração policial, ele teria utilizado dados de outro idoso para solicitar um empréstimo.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) da cidade e a Polícia Federal.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar a possível existência de outras vítimas e dimensionar a extensão dos prejuízos causados. Após ser detido, o suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permanece sob custódia aguardando as determinações judiciais.

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Tags

estelionato feira de santana INSS Polícia Civil

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