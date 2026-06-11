Esquema de tráfico internacional de drogas por rotas marítimas é desarticulado

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A Polícia Federal deflagrou a Operação Balcãs, nesta quinta-feira, 11, em Salvador, após a apreensão de 2,7 toneladas de cocaína em veleiro interceptado próximo à costa africana. O objetivo é desarticular o esquema internacional de tráfico atuante em rotas marítimas transatlânticas.

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo/SP, Santos/SP e Guarujá/SP, expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.

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A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações finance+iras, veículos, imóveis e demais ativos patrimoniais dos investigados, até o limite de R$ 20 milhões.

Ao longo de quase três anos de investigação, a Polícia Federal identificou que a organização criminosa é voltada ao envio internacional de cocaína e lavagem de dinheiro. A rota tem origem na América do Sul com destino a Europa por meio de rotas marítimas transatlânticas.

Segundo as investigações, veleiros e outras embarcações utilizadas em travessias oceânicas serviam como plataforma para o transporte de grandes carregamentos de droga, ocultando uma complexa rede de apoio responsável pelo financiamento, logística e comunicação entre os diversos integrantes da organização.

As investigações também avançaram quanto a movimentação financeira dos envolvidos. Relatórios de inteligência identificaram movimentações incompatíveis com a capacidade econômica declarada de parte dos investigados, indicando a possível utilização de empresas e estruturas patrimoniais para ocultação e dissimulação de recursos provenientes das atividades criminosas.

Todo o material apreendido durante o cumprimento dos mandados será submetido à perícia técnica especializada e analisado no contexto das investigações, com o objetivo de aprofundar a identificação dos envolvidos e esclarecer a dinâmica apurada.

