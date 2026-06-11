Influenciador digital é preso por tráfico ao tentar fugir com mochilas cheias de drogas

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um influenciador digital de 20 anos, investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 11, no município de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. No momento da ação, o suspeito teria tentado fugir carregando duas mochilas com entorpecentes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontam que o material apreendido seria destinado à comercialização durante os festejos juninos da cidade.

Após ser interceptado, o homem foi conduzido para a Delegacia de Cruz das Almas, onde o caso foi registrado.

Materiais encontrados

Conforme detalhou a polícia, dentro das mochilas estavam:

293 porções de cocaína;

embalagens plásticas com a mesma substância;

maconha de elevado valor comercial no mercado ilícito;

53 comprimidos de ecstasy;

duas balanças de precisão;

embalagens plásticas utilizadas para armazenar as drogas;

uma quantia em dinheiro

O homem segue à disposição da Justiça.