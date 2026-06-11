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Influenciador digital é preso por tráfico ao tentar fugir com mochilas cheias de drogas

Policiais encontraram diversas porções de cocaína e outras drogas

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Influenciador digital é preso por tráfico ao tentar fugir com mochilas cheias de drogas
Foto: Ascom/PC-BA

Um influenciador digital de 20 anos, investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 11, no município de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. No momento da ação, o suspeito teria tentado fugir carregando duas mochilas com entorpecentes.

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As investigações apontam que o material apreendido seria destinado à comercialização durante os festejos juninos da cidade.

Após ser interceptado, o homem foi conduzido para a Delegacia de Cruz das Almas, onde o caso foi registrado.

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Materiais encontrados

Conforme detalhou a polícia, dentro das mochilas estavam:

  • 293 porções de cocaína;
  • embalagens plásticas com a mesma substância;
  • maconha de elevado valor comercial no mercado ilícito;
  • 53 comprimidos de ecstasy;
  • duas balanças de precisão;
  • embalagens plásticas utilizadas para armazenar as drogas;
  • uma quantia em dinheiro

O homem segue à disposição da Justiça.

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Tags

influenciador digital Polícia Civil prisão em flagrante tráfico de drogas

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