BAHIA
Influenciador digital é preso por tráfico ao tentar fugir com mochilas cheias de drogas
Policiais encontraram diversas porções de cocaína e outras drogas
Um influenciador digital de 20 anos, investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 11, no município de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. No momento da ação, o suspeito teria tentado fugir carregando duas mochilas com entorpecentes.
As investigações apontam que o material apreendido seria destinado à comercialização durante os festejos juninos da cidade.
Após ser interceptado, o homem foi conduzido para a Delegacia de Cruz das Almas, onde o caso foi registrado.
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Materiais encontrados
Conforme detalhou a polícia, dentro das mochilas estavam:
- 293 porções de cocaína;
- embalagens plásticas com a mesma substância;
- maconha de elevado valor comercial no mercado ilícito;
- 53 comprimidos de ecstasy;
- duas balanças de precisão;
- embalagens plásticas utilizadas para armazenar as drogas;
- uma quantia em dinheiro
O homem segue à disposição da Justiça.