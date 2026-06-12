Homem é preso após mostrar vídeos pornôs a jovem em estação de metrô de Salvador

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Um homem de 54 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira, 12, após ser acusado de importunação sexual contra um jovem de 18 anos em uma estação de metrô de Salvador.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima estava no local quando teria sido abordada pelo suspeito, que passou a exibir vídeos de conteúdo pornográfico e a constrangê-la. Ainda de acordo com relatos preliminares, o jovem estaria dentro do espectro autista.

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A situação chamou a atenção de funcionários e pessoas que estavam na estação, que intervieram e impediram que o homem deixasse o local até a chegada das autoridades.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 9ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após uma denúncia de importunação sexual na estação Acesso Norte. Quando os policiais chegaram, o suspeito já havia sido contido por funcionários da concessionária responsável pelo sistema metroviário.

O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes, juntamente com a vítima, onde o caso foi registrado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual. Conforme a ocorrência, além de exibir vídeos pornográficos, ele também teria solicitado que a vítima retirasse as roupas.

O investigado permanece custodiado e à disposição da Justiça. Testemunhas e envolvidos foram ouvidos na unidade policial.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do caso.