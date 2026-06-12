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Igreja é invadida e tem dinheiro do dízimo furtado no sudoeste da Bahia

Cofres destinados à coleta do dízimo foram violados durante a ação

Luan Julião
Por
Polícia analisa imagens de segurança enquanto realiza diligências
Polícia analisa imagens de segurança enquanto realiza diligências - Foto: Reprodução / Google

Um furto ocorrido na noite de quarta-feira, 10, mobiliza investigações da Polícia Civil no município de Planalto, no sudoeste baiano. O alvo da ação criminosa foi a Igreja Matriz da Paróquia Senhor do Bonfim e Santa Rita, onde um homem conseguiu acessar o interior do imóvel, subtraiu dinheiro e deixou diversos ambientes revirados.

Segundo informações da polícia, o suspeito entrou na igreja por uma janela e circulou tanto pelo templo quanto pela secretaria paroquial. Após a invasão, uma quantia em dinheiro foi levada. Até o momento, a identidade do autor não foi confirmada.

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A ocorrência foi registrada por câmeras de segurança instaladas no local. As imagens mostram o momento em que o invasor entra no imóvel e mexe em um dos cofres existentes na igreja. O material está sendo analisado e pode auxiliar nas diligências realizadas pelas equipes responsáveis pela investigação.

A Polícia Civil informou que segue realizando buscas para identificar e localizar o responsável pelo crime.

Paróquia relata danos após invasão

De acordo com a Pastoral de Comunicação da Paróquia Senhor do Bonfim e Santa Rita, a invasão aconteceu por volta das 23h. Em nota, a instituição informou que os cofres destinados ao recolhimento do dízimo, fixados nas paredes da igreja, foram violados durante a ação.

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A comunidade religiosa também manifestou apoio ao pároco Alexandre Márcio e aos funcionários da secretaria paroquial, que foram impactados pelo ocorrido.

Arquidiocese lamenta o ocorrido

O caso também motivou um pronunciamento da Arquidiocese de Vitória da Conquista. Em comunicado, a entidade lamentou o episódio e ressaltou que o prejuízo provocado pelo furto não afeta apenas o patrimônio da igreja, mas também os fiéis que contribuem para a manutenção das atividades da paróquia.

A arquidiocese informou ainda que permanece em oração pela comunidade católica de Planalto, bem como pelo pároco e pelos colaboradores da instituição.

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Igreja Matriz investigação criminal Polícia Civil

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