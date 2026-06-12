Delegado aposentado desaparecido há 22 dias é encontrado morto em pasto

O corpo do delegado aposentado Walter dos Santos Oliveira, de 61 anos, foi encontrado nesta quinta-feira, 11, em uma área rural do distrito de São José da Mata, em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. O desaparecimento dele havia sido registrado no dia 20 de maio e, segundo a investigação, dois homens foram presos suspeitos de participação no crime.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava no Sítio Monte Alegre, em uma propriedade pertencente a um dos investigados. As apurações apontam que um dos suspeitos já trabalhou como caseiro da vítima e continuava responsável pelos cuidados de cerca de 20 cabeças de gado pertencentes ao delegado aposentado.

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Conforme informou o delegado Francisco Júnior, a principal linha investigativa indica que o suspeito teria planejado o crime com o próprio genro, que também foi preso. A motivação estaria relacionada ao rebanho da vítima, que pretendia vender os animais.

Ainda segundo a polícia, para convencer Walter a ir até a propriedade, o suspeito teria informado que havia encontrado um possível comprador interessado no gado.

Corpo estava próximo de área onde os animais eram mantidos

Durante coletiva realizada na Central de Polícia de Campina Grande, o delegado Paulo Ênio explicou que o estado avançado de decomposição do corpo impede, por enquanto, a confirmação da causa da morte.

Segundo ele, a definição dependerá do resultado do exame cadavérico. O delegado destacou, no entanto, que uma foice foi apreendida durante as diligências.

As investigações também apontam que o corpo foi ocultado a aproximadamente um quilômetro da residência do suspeito apontado como autor do crime, em uma região de pastagem utilizada pelos animais pertencentes à vítima.

Desaparecimento mobilizou familiares

Conhecido também como "João", Walter havia saído de Boa Vista, no Cariri paraibano, com destino a São José da Mata para tratar de uma negociação envolvendo gado. Após perder contato com o delegado aposentado, familiares passaram a procurar informações sobre seu paradeiro.

"É uma espera angustiante. A gente se sente impotente, sem saber onde ele está, como é que ele está, se está vivo ou se está morto", disse Fátima Nascimento, a esposa dele.

A filha de Walter, Jéssica Nascimento, relatou que o último contato feito pelo pai ocorreu por telefone, quando ele avisou ao filho que seguiria para São José da Mata para verificar os animais.

"Ele ligou pro meu irmão para comunicar que estava indo averiguar um gado que ele tinha numa terra em São José da Mata, em uma terra arrendada. A gente esperou ele chegar, durante a noite, como sempre aconteceu, e ele não chegou", disse.

Últimos passos da vítima

Segundo relatos da família, duas pessoas foram vistas com o delegado aposentado durante a negociação envolvendo os animais. Ainda de acordo com os familiares, o responsável pela área arrendada informou que não conhecia os homens que acompanhavam Walter.

A informação repassada à família é que parte do gado chegou a ser negociada e que o delegado deixou a propriedade em seu próprio veículo acompanhado pelos dois homens.

O carro de Walter dos Santos Oliveira também segue desaparecido. Conforme os familiares, o automóvel foi visto pela última vez em Taquaritinga do Norte, no interior de Pernambuco, após trafegar pela BR-104.

Em nota, a Polícia Civil da Paraíba informou que a Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande foi designada para conduzir as investigações e que novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço do caso.