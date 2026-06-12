Suspeito de agredir enteado e causar queimaduras com cigarro é preso na Bahia

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Os sinais de violência identificados em uma criança de apenas três anos resultaram na prisão em flagrante do padrasto da vítima, um homem de 24 anos, na quarta-feira, 10, em Euclides da Cunha, no interior da Bahia.

A investigação teve início após profissionais de uma instituição de ensino observarem mudanças no comportamento da criança e perceberem indícios de agressões físicas. A situação foi comunicada à 1ª Delegacia Territorial do município, que passou a apurar o caso.

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Ao tomar conhecimento da denúncia, equipes da Polícia Civil foram até a unidade de saúde onde a vítima estava internada. Conforme as investigações, a criança apresentava hematomas e marcas de queimaduras pelo corpo.

No decorrer das diligências, testemunhas ouvidas pelos investigadores relataram um histórico de situações preocupantes no ambiente familiar. Entre os relatos, estavam episódios frequentes de choro da criança, além de discussões e gritos constantes na residência onde ela morava com a mãe e o padrasto.

Os levantamentos realizados pela polícia também apontaram que a vítima vinha demonstrando sinais de sofrimento físico e emocional, incluindo alterações comportamentais consideradas compatíveis com um contexto de violência.

Durante o interrogatório, o suspeito admitiu ter agredido o enteado. Segundo a Polícia Civil, ele afirmou que agia com a intenção de corrigir o comportamento da criança.

Após o depoimento, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. O homem permanece custodiado enquanto fica à disposição da Justiça.