ALERTA NACIONAL
Droga por trás de milhares de mortes nos EUA surge em cocaína no Brasil
Governo federal emitiu um alerta após a confirmação da droga
O Ministério da Justiça e Segurança Pública emitiu alerta nacional após a confirmação da presença de fentanil, droga por trás de overdoses nos Estados Unidos, misturada à cocaína em apreensão realizada no Espírito Santo.
A identificação foi feita pela Polícia Científica do Espírito Santo e comunicada à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), responsável pelo Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR).
As análises laboratoriais confirmaram que parte do material apreendido continha fentanil associado à cocaína, de acordo com o governo federal.
O caso está relacionado a apreensões realizadas em 2024 em Vitória, onde foram encontrados pinos, ampolas da substância e cerca de dois quilos de pó posteriormente submetidos à perícia.
A Senad afirma que, apesar da confirmação, não há, até o momento, indícios de circulação ampla dessa mistura no país.
Os levantamentos realizados em conjunto com áreas de inteligência estaduais identificaram registros compatíveis apenas no Espírito Santo e em São Paulo.
O que é fentanil?
O fentanil é um opioide sintético utilizado legalmente em ambientes hospitalares para tratamento da dor intensa.
A substância, no entanto, ganhou notoriedade internacional por seu envolvimento em milhares de mortes por overdose, especialmente nos Estados Unidos, devido à sua potência extremamente elevada.
O produto, mesmo em pequenas quantidades, pode provocar depressão respiratória grave e até levar à morte.
O risco se torna ainda maior quando o fentanil é misturado a drogas como a cocaína, já que muitos usuários desconhecem a presença do opioide e não estão preparados para seus efeitos.
A combinação pode dificultar o reconhecimento dos sinais de intoxicação e aumentar significativamente o risco de overdose, sobretudo quando há consumo simultâneo de álcool, medicamentos sedativos ou outras substâncias que afetam o sistema nervoso central, de acordo com Senad.
Principais sintomas
- Sonolência intensa;
- Dificuldade para respirar;
- Redução do nível de consciência;
- Pupilas contraídas;
- Coloração arroxeada nos lábios ou extremidades do corpo.
O que fazer em caso de intoxicação
A orientação é acionar imediatamente o Samu pelo telefone 192 e encaminhar a pessoa para atendimento médico urgente diante de qualquer suspeita e intoxicação.
Além disso, o governo também recomenda informar aos profissionais de saúde a possibilidade de exposição a opioides, o que pode acelerar a adoção das medidas adequadas.