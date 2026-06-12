Droga por trás de milhares de mortes nos EUA surge em cocaína no Brasil

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O Ministério da Justiça e Segurança Pública emitiu alerta nacional após a confirmação da presença de fentanil, droga por trás de overdoses nos Estados Unidos, misturada à cocaína em apreensão realizada no Espírito Santo.

A identificação foi feita pela Polícia Científica do Espírito Santo e comunicada à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), responsável pelo Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR).

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As análises laboratoriais confirmaram que parte do material apreendido continha fentanil associado à cocaína, de acordo com o governo federal.

O caso está relacionado a apreensões realizadas em 2024 em Vitória, onde foram encontrados pinos, ampolas da substância e cerca de dois quilos de pó posteriormente submetidos à perícia.

A Senad afirma que, apesar da confirmação, não há, até o momento, indícios de circulação ampla dessa mistura no país.

Os levantamentos realizados em conjunto com áreas de inteligência estaduais identificaram registros compatíveis apenas no Espírito Santo e em São Paulo.

O que é fentanil?

O fentanil é um opioide sintético utilizado legalmente em ambientes hospitalares para tratamento da dor intensa.

A substância, no entanto, ganhou notoriedade internacional por seu envolvimento em milhares de mortes por overdose, especialmente nos Estados Unidos, devido à sua potência extremamente elevada.

O produto, mesmo em pequenas quantidades, pode provocar depressão respiratória grave e até levar à morte.

O risco se torna ainda maior quando o fentanil é misturado a drogas como a cocaína, já que muitos usuários desconhecem a presença do opioide e não estão preparados para seus efeitos.

A combinação pode dificultar o reconhecimento dos sinais de intoxicação e aumentar significativamente o risco de overdose, sobretudo quando há consumo simultâneo de álcool, medicamentos sedativos ou outras substâncias que afetam o sistema nervoso central, de acordo com Senad.

Principais sintomas

Sonolência intensa;

Dificuldade para respirar;

Redução do nível de consciência;

Pupilas contraídas;

Coloração arroxeada nos lábios ou extremidades do corpo.

O que fazer em caso de intoxicação

A orientação é acionar imediatamente o Samu pelo telefone 192 e encaminhar a pessoa para atendimento médico urgente diante de qualquer suspeita e intoxicação.

Além disso, o governo também recomenda informar aos profissionais de saúde a possibilidade de exposição a opioides, o que pode acelerar a adoção das medidas adequadas.