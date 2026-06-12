Fentanil: droga da crise dos "zumbis" nos EUA é encontrada em cocaína no Brasil

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O governo federal emitiu um alerta para todo o país após a confirmação da presença de fentanil em amostras de cocaína apreendidas no Espírito Santo. A descoberta, considerada preocupante pelas autoridades devido ao alto potencial letal do opioide sintético, reforçou o monitoramento sobre a circulação da substância no Brasil.

A identificação ocorreu durante análises realizadas pela Polícia Científica capixaba. Os resultados foram encaminhados à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), responsável por coordenar o Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR).

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A ocorrência está relacionada a apreensões feitas em 2024 na capital capixaba. Na ocasião, foram recolhidos pinos, ampolas contendo fentanil e cerca de dois quilos de pó que posteriormente passaram por exames periciais. As análises laboratoriais confirmaram que parte do material continha uma combinação entre o opioide e a cocaína.

Embora o resultado tenha motivado a emissão do alerta, a Senad informou que não existem evidências de que a mistura esteja amplamente distribuída no território nacional.

De acordo com informações reunidas junto aos setores de inteligência estaduais, apenas Espírito Santo e São Paulo registraram ocorrências compatíveis com a presença da substância até o momento.

O acompanhamento segue em andamento para identificar possíveis novos casos e avaliar o comportamento da droga no mercado ilícito brasileiro.

Por que o fentanil preocupa?

Empregado legalmente em ambientes hospitalares para o tratamento de dores intensas, o fentanil é um opioide sintético conhecido por sua potência elevada. Em diversos países, especialmente nos Estados Unidos, a substância está associada a um grande número de mortes provocadas por overdose.

Autoridades alertam que pequenas quantidades já podem provocar efeitos severos, como depressão respiratória, aumentando significativamente o risco de morte.

Um dos principais fatores de preocupação é o consumo involuntário do opioide. Segundo a Senad, usuários de cocaína podem não saber que a droga foi adulterada com fentanil, o que dificulta a identificação dos sintomas e reduz as chances de reação rápida diante de uma intoxicação.

O alerta destaca ainda que a combinação com álcool, sedativos ou outros produtos que atuam sobre o sistema nervoso central pode agravar os efeitos da substância.

Sinais de intoxicação exigem atendimento imediato

Sonolência excessiva, dificuldade respiratória, redução da consciência, pupilas contraídas e coloração arroxeada nos lábios ou nas extremidades do corpo estão entre os sintomas que podem indicar intoxicação por opioides.

Nessas situações, a recomendação é buscar socorro médico imediatamente por meio do Samu, no telefone 192. As autoridades também orientam que a possível exposição ao fentanil seja informada aos profissionais responsáveis pelo atendimento.