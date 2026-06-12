Ossada humana é encontrada em mala despachada em ônibus para a Bahia

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada nesta sexta-feira, 12, na BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal, resultou na apreensão de uma mala que transportava restos mortais de forma irregular. O material estava no compartimento de bagagens de um ônibus interestadual e não possuía a documentação exigida para esse tipo de transporte.

De acordo com a PRF, a bagagem havia sido despachada em São Paulo e tinha como destino final o município de Campo Alegre de Lourdes, no norte da Bahia. O veículo seguia viagem em direção a Guaribas, no Piauí.

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A mala chamou a atenção dos agentes por apresentar condições precárias e estar trancada com cadeado. Durante a inspeção, os policiais encontraram ferramentas de construção civil e uma caixa plástica. Dentro dela, havia uma ossada humana sem identificação. Também foi localizado um invólucro contendo cinzas humanas acompanhado de uma etiqueta com o nome de uma mulher.

Segundo o policial rodoviário federal Genaro Mendes, a ocorrência fugiu completamente do padrão das abordagens realizadas em ônibus de turismo. Ele destacou que as equipes costumam concentrar esforços na identificação de drogas, armas e outros produtos ilícitos, mas se depararam com o transporte irregular de restos mortais.

A PRF informou que o translado de ossadas e cinzas humanas exige documentação específica, incluindo autorizações emitidas por órgãos competentes, como a administração de cemitérios ou a Vigilância Sanitária, além do uso de recipientes apropriados para o transporte.

Diante da ausência da documentação obrigatória, o material apreendido, o motorista que conduzia o ônibus no momento da abordagem e os demais elementos relacionados ao caso foram encaminhados para a 16ª Delegacia de Polícia Civil de Planaltina.

O proprietário da bagagem não foi localizado. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do transporte.