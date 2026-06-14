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Foragidos são presos ao tentar entrar em festas juninas na Bahia

Homens passaram pelo sistema de reconhecimento facial da SSP-BA

Edvaldo Sales
Por
Homens passaram pelo sistema de reconhecimento facial da SSP-BA
Homens passaram pelo sistema de reconhecimento facial da SSP-BA - Foto: Divulgação

Dois homens foragidos da Justiça que tentavam entrar em festas juninas foram presos após passarem pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) na última sexta-feira, 12.

O primeiro caso aconteceu em Serrolândia, cidade no norte da Bahia. O homem foi capturado tentando entrar no ‘Arraiá do Licuri’. Ele era fugitivo do estado de São Paulo, alvo de mandado de prisão por homicídio.

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A SSP-BA disse que o homem foi levado à Polinter (Polícia Interestadual), onde teve o mandado cumprido. Até o momento, a pasta não informou quando e nem se ele será transferido para uma unidade prisional de São Paulo.

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Segunda prisão

A segunda ocorrência foi registrada em Teofilândia, município a cerca de 200 km de Salvador. O homem era alvo de um mandado em aberto por pensão alimentícia.

Equipes da Polícia Militar efetuaram a prisão após serem alertadas pelas câmeras inteligentes da SSP-BA.

A secretaria pontuou que as duas cidades integram um grupo de 10 municípios que receberam Plataformas de Observação Elevada nos circuitos festivos.

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