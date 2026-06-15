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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é esfaqueada por ex em bar na Bahia após fim do relacionamento

Rondas foram feitas no local, porém o suspeito não foi encontrado

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Reprodução

Uma mulher de 37 anos, foi esfaqueada dentro de um bar, localizado na Rua Alto da Petrolina, no município Valente, no nordeste da Bahia, neste domingo, 14.

Agentes do 16º Batalhão da Polícia Militar foram informados por populares sobre uma tentativa de feminicídio, cujo o agressor é o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento.

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Em nota, enviada ao portal A TARDE, a PM informou que a mulher foi atendida no Hospital Municipal da região, medicada e liberada. Rondas foram feitas no local, porém o suspeito não foi encontrado.

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Caso de feminicídio é registrado na Bahia no mesmo dia

No caso anterior, a tentativa de assassinato não obteve êxito, no entanto, na mesma data, houve uma vítima fatal na Bahia. Luciana de Jesus Santos, de 27 anos foi morta, pelo também ex-companheiro, de 50 anos, em Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano.

A vítima não resistiu aos ferimentos causados por golpes de barra de ferro e morreu na manhã de domingo. A prisão do suspeito ocorreu após investigadores da Delegacia Territorial (DT) desconfiarem de um homem que observava o trabalho policial à distância.

Ao notarem manchas de sangue perto da orelha, os agentes o abordaram. O suspeito deu explicações contraditórias e, diante dos indícios, foi detido. Logo depois, os policiais confirmaram que se tratava do ex-companheiro de Luciana.

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Bahia Polícia Tentativa de Feminicídio

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