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POLÍCIA

Dupla é presa após lançar explosivo em viatura e enfrentar PMs em Salvador

Policiais afirmam que participantes da festa reagiram à abordagem com ataques à guarnição

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Polícia Militar
Polícia Militar - Foto: Divulgação | PMBA

Uma ação da Polícia Militar em uma festa do tipo paredão realizada no bairro do Curuzu, em Salvador, terminou com duas pessoas presas na madrugada deste domingo, 14. O evento, que acontecia de forma irregular, também resultou em danos a uma viatura policial.

A intervenção ocorreu após denúncias apontarem a presença de homens armados no local. Equipes da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram deslocadas para averiguar a situação, mas encontraram resistência por parte de frequentadores da festa.

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Segundo a corporação, objetos foram arremessados contra os agentes durante a ocorrência. Entre eles estavam garrafas e artefatos explosivos produzidos de forma artesanal. Um dos explosivos atingiu o interior de uma viatura, causando prejuízos ao veículo.

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A situação ficou ainda mais tensa quando alguns participantes partiram para o confronto físico com os policiais. Conforme a PM, houve tentativa de retirar as armas dos militares, mas a ação foi impedida pelas equipes que atuavam no local.

Com a chegada de reforço, os agentes conseguiram controlar a ocorrência e prender dois suspeitos. Eles foram levados para a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado. Outros envolvidos conseguiram escapar antes da conclusão da operação.

Além das prisões, o veículo utilizado na estrutura do paredão foi apreendido e encaminhado ao pátio da Transalvador.

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Bahia crime Polícia Salvador

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