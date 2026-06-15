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Fábrica clandestina de espadas é fechada durante operação da PM na Bahia

Além de espadas prontas para uso, policiais apreenderam aproximadamente 150 quilos de pólvora

Luan Julião
Por
Imagem ilustrativa da imagem Fábrica clandestina de espadas é fechada durante operação da PM na Bahia
Foto: Reprodução

Uma operação da Polícia Militar resultou na desativação de uma fábrica clandestina de espadas juninas na tarde de sábado, 13, em Cruz das Almas, município localizado no Recôncavo da Bahia. No local, os agentes encontraram centenas de artefatos explosivos, materiais utilizados na fabricação e uma grande quantidade de pólvora armazenada.

A ação foi conduzida por equipes da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), após o recebimento de uma denúncia anônima informando sobre a existência do espaço irregular. As diligências levaram os policiais até a Estrada da Escola de Agronomia, nas imediações do Centro de Ovinos.

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Ao chegarem ao endereço indicado, os militares identificaram duas residências abandonadas que estavam sendo utilizadas para a produção clandestina das espadas. Durante as buscas, foram localizadas cerca de 100 unidades já prontas para uso, além de aproximadamente 600 estruturas vazias destinadas à montagem dos explosivos.

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Os policiais também apreenderam ferramentas e equipamentos empregados na fabricação dos artefatos. No total, a operação retirou de circulação cerca de 700 itens relacionados à produção das espadas, além de aproximadamente 150 quilos de pólvora encontrados no imóvel.

Durante a vistoria, uma motocicleta Honda CG 150 com indícios de adulteração também foi localizada pelos agentes.

Todo o material recolhido foi apresentado na Delegacia Territorial de Cruz das Almas, onde a ocorrência foi registrada. Nenhuma pessoa foi encontrada no local durante a operação.

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