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Jovem morre ao ser esfaqueada por mulher durante briga na Bahia

Vítima ainda foi socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Gustavo Zambianco
Por
Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia
Polícia Civil investiga crimes cometidos na Bahia - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma jovem de 27 anos morreu após ser esfaqueada durante uma briga com outra mulher no último domingo (14), na zona rural do município de Filadélfia, no norte da Bahia.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu durante uma festa realizada na madrugada. A suspeita de desferir os golpes, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, fugiu do local logo após o ocorrido e permanece foragida.

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A vítima foi identificada como Amanda Alves da Silva. Ela chegou a receber os primeiros socorros e foi encaminhada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização da necropsia. Não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.

O caso está sob investigação da Delegacia Territorial de Filadélfia. Até o momento, a motivação da discussão que deu origem ao crime é desconhecida.

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Bahia facada Polícia

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