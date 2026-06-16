Saiba quem são 2 mortos e 20 presos por envolvimento em 15 homicídios na Bahia

Dois suspeitos morreram e 16 foram presos, na manhã desta terça-feira, 16, durante a Operação Gênesis, deflagada pela Polícia Civil da Bahia. A ação visa desarticular um grupo envolvido em, pelo menos, 15 homicídios ocorridos entre 2025 e 2026, relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas em Salvador, com atuação predominante nos bairros de Águas Claras e Cajazeiras V.

Além da Bahia, houve cumprimento de medidas judiciais no Rio de Janeiro e Santa Catarina.

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Na Bahia, os alvos foram alcançados em Salvador (Águas Claras, Sussuarana e Nova Sussuarana), Lauro de Freitas e Retirolândia. Além disso, houve cumprimento de medidas judiciais no Rio de Janeiro (Nova Iguaçu e Macaé) e Santa Catarina (Camboriú e Itapema).

Um relatório parcial de resultados, obtivo com exclusividade pelo portal A TARDE, revela os 18 alvos prioritários alcançados. Os mortos não resistiram após confronto com as forças de segurança durante o cumprimento das medidas judiciais,

Veja lista de suspeitos alcançados na Operação Gênesis

Elton Costa Bonfim, vulgo “Cote” (custodiado – Salvador/BA) Matheus Santos Souza, vulgo “Poze” (custodiado – Salvador/BA) Rafael Santos Cruz, vulgo “CZ” (custodiado – Salvador/BA) Douglas de Jesus Araújo, vulgo “Dodô” (custodiado – Santa Catarina) José Carlos Guia Ferreira, vulgo “Branco Neném” (custodiado – Santa Catarina) Hebert Micael Reis Santos, vulgo “Tony” Sidnei Santana Souza Rogério de Andrade Gonçalves, vulgo “Deli” (resistência à intervenção policial – Retirolândia/BA) Rafael Sérgio Andrade de Araújo Luanderson Cerqueira Borges, vulgo “Bigrock” Ricardo Costa dos Santos Phillipe Vilela dos Santos, vulgo “Rato” (Santa Catarina) Rodrigo Santos da Silva Fabio Vinicius Dantas Souza (Santa Catarina) Hevini Costa Cardoso, vulgo “Sorvete” Rodrigo Ventura dos Santos, vulgo “Menor” (resistência à intervenção policial – Santa Catarina) Jupinair da Silva Gomes, vulgo “Bira” Reinaldo Santos Santiago, vulgo “Casinha” (Rio de Janeiro)

A Operação Gênesis permanece em andamento, com equipes realizando diligências complementares para cumprimento de mandados remanescentes, buscas e apreensões, além da consolidação do material probatório arrecadado.

Como agia o grupo?

A organização possui atuação estruturada e elevado grau de violência, segundo investigações. As apurações indicam que os homicídios investigados não se tratam de fatos isolados, mas integram uma estratégia criminosa voltada à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

O grupo utilizava armamento de alto poder ofensivo, monitoramento permanente das forças de segurança e execuções sistemáticas de integrantes de grupos rivais e de pessoas apontadas como opositoras aos interesses da organização.



A ação teve como foco a desarticulação de lideranças, gerentes financeiros e executores da organização criminosa, buscando interromper o ciclo de violência armada que afeta comunidades baianas e consolidar elementos de autoria relacionados às execuções atribuídas ao grupo.

Segundo o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, houve o cumprimento de cerca de 30 mandados de busca apreensão, onde foram colhidos, além de drogas de armas, documentos que demonstram a lavagem de dinheiro pela organização criminosa.

Em entrevista coletiva, o titular da pasta reforça que as facções "não têm fronteiras", devido aos frequentes casos de associação dos grupos criminosos da Bahia com outros pertencentes à região Nordeste e ao eixo Sul-Sudeste.

"Da mesma forma, a gente percebe a fuga desses criminosos para outros estados da federação, onde lá passam primeiro a lavar o seu dinheiro oriundo de ilícitos, e passam também a fazer a administração, a gerência, inclusive, a ordenando mortes ou crimes no nosso estado", pontuou Werner.

Detalhes da Operação Gênesis

A Operação Gênesis resulta das investigações iniciadas a partir da Operação Saigon, deflagrada em 2023 contra o mesmo grupo criminoso. A atual fase incorpora elementos probatórios compartilhados judicialmente, além de novas provas produzidas ao longo de cerca de dois anos de investigações conduzidas pela Polícia Civil da Bahia.

A operação mobilizou 80 equipes e mais de 300 policiais, configurando uma das maiores ações integradas de enfrentamento ao crime organizado realizadas pelo DHPP nos últimos anos.

A operação é coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e conta com o apoio dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DRACO), de Polícia Metropolitana (DEPOM), de Inteligência Policial (DIP), de Polícia do Interior (DEPIN), Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) e de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), além da Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

A ação também contou com o apoio da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP/BA), por meio da Superintendência de Inteligência (SI), além das Polícias Civis dos estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Mais informações serão divulgadas após a consolidação dos resultados da operação.