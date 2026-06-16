Vídeo: PM agride mulher com tapas no rosto durante abordagem na Bahia

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Um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher de 30 anos com tapas no rosto durante uma abordagem no município de Barreiras, no oeste da Bahia, no último domingo (14). O caso ganhou repercussão após imagens da agressão serem compartilhadas nas redes sociais.

O vídeo mostra o momento em que a vítima, que trafegava de motocicleta por uma via pública, recebe ordem de parada em uma blitz da Polícia Militar. A motociclista obedeceu à determinação dos agentes e questionou o motivo da fiscalização no local.

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Antes de desferir os golpes contra a mulher, o policial gravado diz: “Deixa de marra, viu! Tá sorrindo por quê?”. Logo após a agressão, o servidor afirma que ”é só vir com marra que apanha".

Veja o vídeo

Polícia Militar afasta o servidor

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que o comando da corporação já instaurou uma apuração interna para apurar a conduta dos envolvidos.

O policial identificado nas imagens foi preventivamente afastado das funções operacionais e desempenhará atividades administrativas até a conclusão do processo administrativo disciplinar.

Polícia Civil instaura inquérito

A Polícia Civil também se pronunciou sobre o episódio. Por meio de nota, a instituição confirmou que a Delegacia Territorial de Barreiras abriu um inquérito policial para investigar a ocorrência de abuso de autoridade e lesão corporal. A vítima e as testemunhas do fato deverão ser intimadas para prestar depoimento nos próximos dias.