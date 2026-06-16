Cobradora é agredida por mulher após briga por cartão de gratuidade

Uma cobradora de ônibus do transporte público de Salvador foi agredida, nesta segunda-feira, 15, por uma passageira, durante briga por um cartão de passagem de gratuitade que não funcionou. A vítima foi identificada como Joseane, de 51 anos.

Segundo informações, a mulher, que afirma ter deficiência auditiva, tentou passar o cartão, mas após o erro, a trabalhadora solicitou pagamento em dinheiro. Assim, a passageira deu R$ 100, valor acima do obrigatório para troco, mas mesmo assim, Joseane conseguiu concluir a compra. No entanto, quando foi devolver o troco para a passageira, foi agredida.

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Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a Central de Flagrantes (Cenflag/Salvador) lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra a agressora, de 47 anos, pelo crime de lesão corporal dolosa.

Segundo informações da ocorrência, as mulheres foram conduzidas até a unidade por policiais militares, após um desentendimento e no local, foram ouvidas e liberadas. No entanto, a reportagem também fez contato com a PM, que afirmou que "não houve acionamento" para a ocorrência.

Trabalhadora realizou corpo de delito

Em nota, o Sindicato dos Rodoviários informou que está prestando assistência à trabalhadora. Ela está sendo acompanhada pelo departamento jurídico e já registrou boletim de ocorrência e realizou exame de corpo de delito.

"Esperamos que a agressora seja devidamente responsabilizada e reafirmamos que seguiremos acompanhando o caso e prestando toda a assistência necessária à trabalhadora. Nenhum rodoviário merece ser vítima de violência enquanto exerce sua profissão", lamentou o Sindicato.

A Plataforma Transportes, responsável pelas linhas amarelas da Integra, também manifestou solidariedade à colaboradora. A empresa repudiamos o ato de violência e garantiu que está prestando apoio à vítima.

"Nenhum profissional deve ser submetido a situações de agressão física ou verbal no ambiente de trabalho. Desde o ocorrido, a empresa está prestando todo o apoio necessário à colaboradora, acompanhando o caso e adotando as medidas cabíveis junto aos órgãos competentes, para que os fatos sejam devidamente apurados", disse a empresa em trecho.