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Ação contra traficantes do CV e TCP revela criadouro improvisado de jacarés

Descoberta ocorreu durante o cumprimento de mandados contra investigados

Luan Julião
Por
Jacarés foram encontrados em um tanque improvisado durante operação
Jacarés foram encontrados em um tanque improvisado durante operação - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro voltada ao combate ao tráfico de drogas revelou uma cena incomum nesta terça-feira, 16, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Durante o cumprimento de mandados contra integrantes de facções criminosas, agentes encontraram um lago improvisado ocupado por vários filhotes de jacaré.

A ação resultou, até o momento, na prisão de seis suspeitos investigados por envolvimento com o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). As duas organizações são alvo de uma investigação que apura disputas pelo domínio de comunidades e pontos de venda de drogas na região.

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Os animais estavam em uma estrutura construída com tijolos, semelhante a uma piscina artesanal. Registros feitos pelos policiais mostram os filhotes dentro da água, que apresentava aspecto escuro e aparentava estar suja. As circunstâncias que levaram os jacarés ao local ainda serão esclarecidas pelas autoridades.

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Segundo a Polícia Civil, as apurações indicam que grupos criminosos atuam em uma área marcada por conflitos armados constantes, tráfico de entorpecentes e circulação de armas de alto poder ofensivo.

A ofensiva policial foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). As equipes atuaram nas localidades de Santa Tereza, Redentor e Jardim Glauce, no Complexo da Guacha.

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