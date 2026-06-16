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HOME > COPA DO MUNDO

ABATIMENTO

Samir Xaud se afasta da Seleção na Copa após acusação de traição

Presidente da CBF foi acusado de levar esposa e amante para os EUA com recursos da entidade

Gustavo Nascimento
Por
Samir Xaud, presidente da CBF
Samir Xaud, presidente da CBF - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O presidente da CBF, Samir Xaud, deixou o ambiente da Seleção Brasileira na Copa do Mundo nesta terça-feira, 16, após o vazamento de notícias que expuseram uma suposta traição por parte do cartola. Na reportagem, publicada pelo portal LeoDias, foram incluídas fotos que mostravam Xaud em um encontro com sua suposta amante.

O dirigente não esteve na região de Nova Jersey/Nova York nesta terça, quando a Seleção fez o seu primeiro treino aberto para familiares dos jogadores. A ausência de Samir Xaud causou estranheza nos bastidores da CBF, visto que o presidente costuma estar presente em eventos como o de hoje.

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Ele esteve nas movimentações do dia 2 de junho, um dia depois da chegada da seleção aos Estados Unidos, quando a CBF abriu o trabalho para imprensa e torcedores. Depois disso, ele foi para Orlando, cidade em que estão os presidentes de federações estaduais que acompanham a primeira fase da Copa do Mundo. Ele volta à delegação da seleção na sexta-feira, para o duelo contra o Haiti, na Filadélfia.

Mudança de ambiente

O presidente demonstrou bastante abatimento em relação aos problemas e relatou a pessoas próximas que entendeu a existência de um ambiente negativo em torno de si mesmo, segundo informações divulgadas pelo UOL.

A opção de evitar circular entre os jogadores foi tomada com base na avaliação de que o encontro com familiares dos atletas seria visto como sensível diante da polêmica enfrentada por Samir Xaud. Em Orlando, o presidente da CBF encontra um ambiente de apoio político, apesar do constrangimento pessoal.

Aliados dizem que a viagem estava agendada antes de o caso ser publicado. No entanto, a reportagem detalha que Samir tomou a decisão para evitar a exposição, pois ele tinha ciência de que a situação extraconjugal estouraria nesta semana.

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Em Orlando, Samir também vai se encontrar com seus familiares que acompanham a Copa.

Os dirigentes e seus familiares vão para a Filadélfia assistir, na sexta-feira, ao segundo jogo do Brasil na Copa, contra o Haiti. Samir tem previsão de ir ao jogo até por conta de obrigações institucionais.

Desvio de recursos?

A CBF nega a informação de que Xaud teria custeado as despesas da esposa e da suposta amante na Copa do Mundo com o dinheiro da entidade. A informação foi trazida pelo reportagem do portal LeoDias.

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cbf copa do mundo Samir Xaud

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