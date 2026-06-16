Equipe de Virginia abre o jogo sobre romance com goleiro da Nigéria

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Virginia Fonseca foi envolvida em mais uma polêmica com um atleta nesta semana. A influenciadora foi apontada por internautas como como affair do goleiro Maduka Okoye, que atua pela Nigéria e ganhou notoriedade na web por sua aparência após um amistoso contra Portugal.

Usuário do Instagram e do X passaram a compartilhar montagens da loira ao lado do rapaz, alegando que eles se encontraram de forma discreta nos Estados Unidos, país em que ela está para acompanhar a Copa do Mundo 2026.

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🚨 A FILA ANDOU! Virginia deixa restaurante acompanhada de Maduka Okoye, goleiro da

Nigéria. pic.twitter.com/nc1jmSrVJ0 — POPClub 👾 (@POPClubi) June 16, 2026

Entretanto, a equipe de Virginia se pronunciou ao Metrópoles e alegou que as imagens são falsas e reforçou que ela não possui nenhum tipo de ligação direta com Maduka.

Romance com Vini Jr

Vale lembrar que a famosa viveu um romance recente com o jogador Vinicius Jr, do Real Madrid. Os dois ficaram juntos por alguns meses e anunciaram o término através de um post nas redes sociais em maio.

Contudo, o atleta chegou a enviar um buquê de mais de 200 rosas vermelhas para a influenciadora digital no Dia dos Namorados, acendendo rumores de uma possível reconciliação.