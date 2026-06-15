Xanddy Harmonia é homenageado com maior honraria da Bahia

O cantor Xanddy Harmonia recebeu a Comenda 2 de Julho, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), durante sessão especial na manhã desta segunda-feira, 15. Em discurso, o artista afirmou que a música lhe proporcionou conquistas que iam além do sucesso profissional, incluindo a possibilidade de ajudar pessoas por meio de ações sociais.

Ao agradecer a homenagem proposta pelo deputado estadual Luciano Simões Filho (União Brasil), Xanddy relembrou a infância no bairro da Liberdade, em Salvador, e destacou o papel da Organização de Auxílio Fraterno (OAF) em sua formação.

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“Era uma criança de 8 anos que sonhava, só imaginava. E eu não tinha a menor ideia que esse sonho poderia virar realidade”, afirmou.

Apoio às crianças

O momento mais emocionante da cerimônia ocorreu quando o cantor falou sobre sua atuação como embaixador do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), em Sergipe, trabalho desenvolvido há cerca de duas décadas.

“Eu estou falando tudo isso porque eu quero trazer aqui a consciência de que a música me deu muito além do que eu pensava, incluindo essa Comenda que eu estou recebendo hoje. A música me deu muita coisa, mas eu jamais imaginava que ela teria força de salvar vidas”, declarou, ao relatar histórias de crianças que venceram o câncer com apoio da instituição.

A cerimônia contou ainda com uma homenagem da esposa do artista, Carla Perez, que destacou a trajetória pessoal e profissional do cantor.

“Essa homenagem não celebra apenas o que você conquistou, ela celebra quem você é. Ao olhar para você hoje, vejo muito mais do que um artista premiado. Vejo um menino que sonhou, um homem que trabalhou sem parar, alguém que venceu sem perder sua essência”, afirmou.

Valorização da cultura

A sessão especial foi realizada no Plenário Orlando Spínola e conduzida pelo deputado Luciano Simões Filho, autor da homenagem. Segundo o parlamentar, a concessão da comenda reconhece a contribuição de Xanddy para a cultura baiana e para a valorização da identidade negra e periférica.

“Sua trajetória demonstra a capacidade que a nossa música possui de transformar alegria em identidade, cultura em desenvolvimento e talento em instrumento de ascensão social”, afirmou o deputado.

Ao destacar a trajetória do cantor, Luciano relembrou desde a infância na Liberdade até a consolidação da carreira à frente do Harmonia do Samba. O parlamentar também ressaltou projetos como a “Melhor Segunda-Feira do Mundo”, que se tornou uma das principais atrações do verão baiano e impulsionou a geração de emprego e renda em Salvador.

O cantor Péricles também participou da solenidade e classificou a homenagem como merecida. Já a presidente da Alba, deputada Ivana Bastos (PSD), enviou mensagem ressaltando que a honraria reconhece a contribuição de Xanddy para a cultura baiana e brasileira.