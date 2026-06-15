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Ex de Neymar abre o jogo sobre viagem à Copa e críticas: "Não fui convidada"

Empresária respondeu comentários em suas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
Neymar Jr. e Carol Dantas
Neymar Jr. e Carol Dantas - Foto: Reprodução| Instagram

Mãe do primeiro filho de Neymar Jr., Carol Dantas se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira,15, após receber críticas por viajar aos Estados Unidos para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

A empresária foi questionada por internautas sobre sua presença no país, e alguns chegaram a insinuar que a viagem teria sido custeada pelo jogador.

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Carol não deixou passar os comentários e se posicionou sobre os ataques.

“Que fique bem claro que eu não vou onde não fui convidada, não vou a onde minha família não se sente amada, nem recebida, e muito menos vou para incomodar ou para ser o que eu não sou! Respeito muito o meu relacionamento e minha família, primeiramente, e respeito muito a família deles também”, afirmou.

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Neymar pagou a viagem?

Ao ser questionada sobre a possibilidade de Neymar ter custeado a viagem, Carol Dantas respondeu em tom irônico e saiu em defesa do jogador.

"Se pagou, pagou porque faz questão de ter por perto todos que ama e que vibram por ele. Você deve ser um pobre coitado que não consegue proporcionar nada para quem ama e está triste. Vai trabalhar. Quem sabe um dia você possa fazer o mesmo por alguém que ama", disparou a empresária.

Além disso, ela afirma que “não está mandando indireta para ninguém” e que os comentários da internet são mal intencionados.

“Eu só não aguento mais esse povo que nem sabe de nada falando merda o tempo todo, criando conclusões e confusão onde não tem! Se vocês são mal intencionados, desocupados, infelizes, medíocres o problema é de vocês!", disse.

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