Trilionário, Elon Musk troca mansão por imóvel pré-fabricado de 37 m²

Dono da SpaceX, Elon Musk se tornou o primeiro trilionário da história na última sexta-feira, 12. No entanto, mesmo com tamanha fortuna, a carteira imobiliária do empresário não é extravagante.

Ele passa a maior parte do tempo em um imóvel simples, pré-fabricado, de 37 m², próximo à sede da companhia, no sul do Texas, nos Estados Unidos, local onde vive desde 2020. Na época, ele expressou o desejo de aderir a uma rotina mais simples.

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Antes, Musk morava na Califórnia, mas ao se mudar, vendeu a maior parte de suas casas no estado e comprou imóveis vizinhos em uma área nobre nos arredores de Austin por cerca de US$ 35 milhões.

No entanto, em 2021, o trilionário revelou que a principal residência é uma casa de US$ 50 mil (cerca de R$ 245 mil) em Boca Chica, no Texas, alugada da própria SpaceX, cuja sede fica na vizinha Starbase, perto de Brownsville.

Boxabl Casita - Foto: Boxabl, Divulgação

Detalhes sobre o imóvel

A casa de modelo pré-fabricado, contendo 37 metros quadrados, foi construída pela startup Boxabl, segundo informações do site Chron.com. No local, conhecido como Boxabl Casita, há apenas quatro cômodos integrados:

Sala;

quarto;

cozinha;

banheiro com banheira e chuveiro.

Em publicação no X, no mês de março, Maye Musk, a mãe do empresário, relatou o dia a dia do filho.

“Não tem comida na geladeira. A garagem onde dormi fica à direita. No chuveiro só havia uma toalha, então deixei para o Elon”, escreveu.

O trilionário sempre costumou morar perto das suas empresas, principalmente em momentos decisivos. Ele já dormiu na fábrica da Tesla, na Califórnia, durante o período em que a montadora enfrentava dificuldades para ajustar a produção do Model 3.

Mesmo com a atual residência modesta, empresas ligadas a Elon Musk possuem pelo menos três casas grandes em West Lake Hills, subúrbio de alto padrão de Austin, cada uma com entre 550 e 830 metros quadrados e piscina.

Boxabl Casita - Foto: Boxabl, Divulgação

Mansões vendidas por Musk

Ao decidir mudar de vida, em 2020, Elon Musk iniciou uma onda de vendas de imóveis de alto padrão, com a negociação de quatro residências que faziam divisa entre si pelo valor total de US$ 61,8 milhões, o que equivale a cerca de R$ 304 milhões.

Ele vendeu mais duas propriedades por US$ 36 milhões, aproximadamente R$ 177,4 milhões, além de uma transação anterior, de 2019, envolvendo um imóvel de US$ 4 milhões, cerca de R$ 19,7 milhões. Assim, a troca das mansões pela casa pré-fabricada é sustentada por anos de vendas imobiliárias.

Primeiro trilionário da história

Uma alta de 20% das ações da SpaceX, na sexta-feira, 12, fez com que Elon Musk se tornasse o primeiro trilionário da história da humanidade. O sul-africano tem uma participação de 42% nas ações da empresa aeroespacial, o que representa agora cerca de US$ 765 bilhões. Junto a isso, ele detém cerca de US$ 280 bilhões na Tesla, fabricante de veículos elétricos.

A partir da operação bilionária, que levantou mais de US$ 75 bilhões, empresas de inteligência artificial devem dar início a uma série de grandes IPOs, sigla para Initial Public Offering (Oferta Pública Inicial), que é quando uma empresa de capital fechado passa a ser de capital aberto, oferecendo suas ações ao público na Bolsa de Valores pela primeira vez.

As ações de Elon Musk na SpaceX não incluem o pacote de ações de US$ 1,3 bilhão que ele receberá se o grupo atingir uma série de metas audaciosas, que incluem fundar uma colônia de 1 milhão de pessoas em Marte.