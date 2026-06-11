Famoso ponto turístico proíbe uso de guarda-sóis em praias

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Quem planeja aproveitar o verão europeu em uma das praias mais famosas da Itália pode encontrar uma regra inusitada ao chegar na areia. Em Punta Molentis, na ilha da Sardenha, turistas com idade entre 10 e 65 anos estão proibidos de instalar guarda-sóis e outras estruturas para criar sombra.

A medida foi adotada pelas autoridades locais sob a justificativa de aumentar a segurança em situações de emergência e já vem provocando críticas entre moradores e visitantes.

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Quem pode usar guarda-sol?

As novas regras determinam que apenas famílias com crianças de até 10 anos e pessoas com 65 anos ou mais poderão levar um guarda-sol para a praia.

Para todos os demais frequentadores, está proibida a instalação de guarda-sóis, tendas, gazebos e qualquer outro sistema de sombreamento.

A restrição faz parte de um conjunto de medidas que entrou em vigor no dia 5 de junho e permanecerá até o final de outubro.

Além disso, quem quiser acessar a praia precisará pagar uma taxa de 10 euros, cerca de R$ 59. Pessoas com deficiência e seus acompanhantes estão isentos da cobrança.

"É proibido instalar guarda-sóis, gazebos, tendas ou outros sistemas de sombreamento", afirma a portaria divulgada pelas autoridades locais.

"Um guarda-sol grande é permitido exclusivamente para famílias com crianças de até 10 anos e pessoas com 65 anos de idade ou mais.", finalizam.

Medida gerou revolta



A decisão provocou uma enxurrada de críticas entre frequentadores da praia.

Nas redes sociais e nos canais oficiais do município, muitos usuários ironizaram a regra. Alguns questionaram se precisariam ter filhos apenas para conseguir proteção contra o sol.

Outros foram ainda mais duros nas críticas.

"Que maravilha, um lindo dia de praia e 20 horas no pronto-socorro por queimaduras. Acho que eles tentaram essa portaria antes e fritou o cérebro deles", escreveu um internauta no site do município.

Incêndio motivou mudança

Segundo as autoridades de Villasimius, município responsável pela praia, a decisão foi tomada após os problemas enfrentados durante um incêndio registrado na região no ano passado.

Na ocasião, dezenas de pessoas precisaram ser retiradas da área às pressas.

De acordo com o município, a grande quantidade de guarda-sóis instalados na faixa de areia dificultou a evacuação por terra, obrigando o resgate de banhistas por embarcações.

"É essencialmente por causa daquele incêndio e da dificuldade que tivemos para evacuar a praia devido ao grande número de guarda-sóis instalados que o município estabeleceu essa regra", disse um porta-voz de Villasimius à CNN.

Segundo ele, outro problema era o bloqueio dos acessos e da visibilidade para o mar.

"Esta também é uma área onde os estabelecimentos de praia pagos são proibidos, o que significa que as pessoas montam guarda-sóis um ao lado do outro, bloqueando o acesso, causando diversos riscos e obstruindo a vista para o mar, o que também motivou a portaria", acrescentou.

Regras rígidas nas praias italianas

As restrições adotadas em Punta Molentis não são casos isolados na Itália.

O país é conhecido pelas regras rígidas adotadas em diversas praias, especialmente nas áreas administradas por clubes privados.

Nesses locais, guarda-sóis e cadeiras costumam ser organizados em fileiras padronizadas e o custo para passar um dia na praia pode variar entre 100 e 500 euros, o equivalente a aproximadamente R$ 597 e R$ 2.988.

Em muitos casos, os frequentadores reservam os mesmos lugares todos os anos e não podem utilizar equipamentos próprios.

Multas por levar areia e limite de permanência

Nos últimos anos, várias praias da Sardenha também passaram a proibir a retirada de areia do litoral, com multas que podem chegar a US$ 3.500, valor superior a R$ 18 mil.

Há ainda localidades onde os visitantes são orientados a utilizar esteiras de palha em vez de toalhas para evitar que grãos de areia sejam levados embora acidentalmente.

Para controlar o fluxo de turistas, algumas praias italianas também limitam o tempo de permanência. Em determinados destinos, visitantes que chegam de barco podem ficar apenas 90 minutos ou precisam reservar previamente um espaço na areia por meio de plataformas online.