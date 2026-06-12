Virginia recebe buquê de flores no Dia dos Namorados e Vini Jr reage

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Virginia Fonseca recebeu um presente inesperado nesta sexta-feira, 12, Dia dos Namorados. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou registros ao lado de um buquê gigante de rosas vermelhas.

“Confesso que por essa não esperava, mas gostei”, disse ela, sem revelar a identidade do remetente do buquê, que contém 250 flores e está avaliado em U$ 2,1 mil, cerca de R$11,1 mil na cotação atual do dólar.

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Quem aproveitou para reagir ao post foi o jogador Vinicius Jr, ex-namorado da famosa. O craque da Seleção Brasileira comentou um emoji de coração vermelho na publicação, aumentando os rumores de que ele quem teria enviado as flores.