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PRESENTE ESPECIAL

Virginia recebe buquê de flores no Dia dos Namorados e Vini Jr reage

A influenciadora compartilhou registros do presente nas redes sociais

Franciely Gomes
Por
Virginia e Vini Jr namoraram por alguns meses
Virginia e Vini Jr namoraram por alguns meses - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca recebeu um presente inesperado nesta sexta-feira, 12, Dia dos Namorados. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou registros ao lado de um buquê gigante de rosas vermelhas.

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“Confesso que por essa não esperava, mas gostei”, disse ela, sem revelar a identidade do remetente do buquê, que contém 250 flores e está avaliado em U$ 2,1 mil, cerca de R$11,1 mil na cotação atual do dólar.

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Um post compartilhado por Virginia (@virginia)

Quem aproveitou para reagir ao post foi o jogador Vinicius Jr, ex-namorado da famosa. O craque da Seleção Brasileira comentou um emoji de coração vermelho na publicação, aumentando os rumores de que ele quem teria enviado as flores.

Comentário de Vini Jr. no post de Virginia
Comentário de Vini Jr. no post de Virginia - Foto: Reprodução | Instagram
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Tags

dia dos namorados vini jr vírginia

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