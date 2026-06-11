Luana Piovani anuncia boicote a Copa do Mundo: "Não vou assistir"

A atriz Luana Piovani, usou os stories do Instagram, na manhã desta quinta-feira, 11, para compartilhar com os fãs a sua indignação com a Copa do Mundo. Ela ainda disse que irá "boicotar" os jogos do campeonato.

"Eu não vou assistir a nenhum jogo da Copa. Isso é importante? Não é importante para ninguém, mas para mim é. Cara, como a FIFA, que é uma instituição tão escrota e dona de tudo que eles botam a mão, está 'chupando as bo***' do Trump?", iniciou Luana nos stories.

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"Gente, como é que vocês têm coragem de achar uma Copa boa, ou de assistir, ou de torcer por quem quer que seja? O mundo está acabando e vocês estão preocupados com Copa. Eu não vou assistir a nenhum jogo", afirmou. Ela ainda completou dizendo que está muito feliz porque provavelmente ficará sozinha em casa em silêncio durante o evento.

"Essa Copa já está um fracasso de venda de ingresso, de visitantes e vocês ainda insistem. Cara, eu nunca vi uma Copa com mais problema. E, assim, além dos problemas da Copa em si, já tem os nossos, né? A gente já está com problema o suficiente aí na nossa Seleção", continuou a atriz.

"Mas, fora a Copa, eu estava vindo aqui só para fazer um vídeo para falar [...] eu sou contra a Copa, para mim a Copa não existiria, e que eu acho que todos os times e todos os países deveriam se unir para botar uma rolha gigantesca no ra** do Trump e falar: 'Os, você está lidando desse jeito com a Copa, ninguém vai jogar'. Mas o planeta não conhece a união, né?", completou.

