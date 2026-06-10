Esposa de Endrick desabafa sobre ciúmes: “Mulheres de todo jeito”

Gabriely Miranda revelou algumas intimidades sobre sua relação com o marido, o jogador de futebol Endrick. À espera de seu primeiro filho com o atleta, a modelo afirmou que não sente ciúmes do amado, pois confia nele.

“Eu tenho zero ciúmes, nem ligo. Ele teve outras meninas, eu nem ligo. Mas tudo tem limite. Acho que existem mulheres de todo jeito por aí, depende muito mais dele, se ele der moral”, disse ela, em entrevista durante o podcast ‘Elas que Jogam’.

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A loira ainda revelou que possui a conta do Instagram do craque da Seleção Brasileira logada em seu celular, mas não costuma olhar as mensagens. “Eu tenho o Instagram dele no celular, mas não acompanho. Não chegam mensagens para ele, acho que ele tira algumas opções para que isso não aconteça”, afirmou.

Problemas familiares

Durante o bate-papo, Gabriely também falou sobre alguns problemas familiares enfrentados pelo casal ao longo destes três anos de relacionamento. A jovem ressaltou que as dificuldades fizeram os dois ficarem ainda mais unidos.

“Às vezes, temos problemas na família ou entre nós mesmos. Acredito muito que Deus faz a gente passar por algumas provas para fortalecer e fazer crescer. E eu vejo que muitos dos momentos difíceis que a gente enfrentou acabaram fazendo ele ser dez vezes mais forte hoje”, confessou.

Por fim, ela afirmou que está aprendendo a se adaptar à rotina morando fora com Endrick. “Estamos morando fora há dois anos. No começo, foi bem difícil. Deixei minha família, deixei tudo. Vivo muito sozinha, lá fora, eu e ele. Nem queria postar que eu estava grávida, mas, por conta da Copa, é impossível não vazar”, concluiu.