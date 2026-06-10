Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

CIUMENTA?

Esposa de Endrick desabafa sobre ciúmes: “Mulheres de todo jeito”

A modelo comentou sobre a relação com o atleta da Seleção Brasileira

Franciely Gomes
Por
Endrick e Gabriely são casados desde 2024
Endrick e Gabriely são casados desde 2024 - Foto: Reprodução | Instagram

Gabriely Miranda revelou algumas intimidades sobre sua relação com o marido, o jogador de futebol Endrick. À espera de seu primeiro filho com o atleta, a modelo afirmou que não sente ciúmes do amado, pois confia nele.

“Eu tenho zero ciúmes, nem ligo. Ele teve outras meninas, eu nem ligo. Mas tudo tem limite. Acho que existem mulheres de todo jeito por aí, depende muito mais dele, se ele der moral”, disse ela, em entrevista durante o podcast ‘Elas que Jogam’.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A loira ainda revelou que possui a conta do Instagram do craque da Seleção Brasileira logada em seu celular, mas não costuma olhar as mensagens. “Eu tenho o Instagram dele no celular, mas não acompanho. Não chegam mensagens para ele, acho que ele tira algumas opções para que isso não aconteça”, afirmou.

Leia Também:

MUDOU DE PROFISSÃO?

Fora da Copa, jogador da Seleção Brasileira surge em clipe de Madonna
Fora da Copa, jogador da Seleção Brasileira surge em clipe de Madonna imagem

SUSTO

Juliette sofre mal súbito e é internada em Salvador
Juliette sofre mal súbito e é internada em Salvador imagem

FAMOSOS

Em clima de Copa, Paolla Oliveira posa de biquíni verde e amarelo
Em clima de Copa, Paolla Oliveira posa de biquíni verde e amarelo imagem

Problemas familiares

Durante o bate-papo, Gabriely também falou sobre alguns problemas familiares enfrentados pelo casal ao longo destes três anos de relacionamento. A jovem ressaltou que as dificuldades fizeram os dois ficarem ainda mais unidos.

“Às vezes, temos problemas na família ou entre nós mesmos. Acredito muito que Deus faz a gente passar por algumas provas para fortalecer e fazer crescer. E eu vejo que muitos dos momentos difíceis que a gente enfrentou acabaram fazendo ele ser dez vezes mais forte hoje”, confessou.

Por fim, ela afirmou que está aprendendo a se adaptar à rotina morando fora com Endrick. “Estamos morando fora há dois anos. No começo, foi bem difícil. Deixei minha família, deixei tudo. Vivo muito sozinha, lá fora, eu e ele. Nem queria postar que eu estava grávida, mas, por conta da Copa, é impossível não vazar”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

ciúmes Endrick Gabriely Miranda

Relacionadas

Mais lidas