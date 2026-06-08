Juliette sofre mal súbito e é internada em Salvador

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Juliette foi internada às pressas em Salvador, Bahia, neste fim de semana. A campeã do BBB 21 sofreu um mal súbito após se apresentar no São João Sinfônico da Orquestra Sinfônica da Bahia, realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Em seu perfil do Instagram, a artista revelou que se sentiu mal horas depois do show, apresentando sintomas como náuseas, vômito e fortes dores, que dificultaram sua respiração ao longo da noite.

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“Era tanta dor que não conseguia abrir o pulmão para respirar. Vomitei, vomitei. Fiz vários exames, tomei remédio para dor, para enjoo”, disse ela, que foi encaminhada para um hospital particular da cidade.

De acordo com Juliette, os médicos a diagnosticaram com uma alteração hepática, no fígado. Ela foi recomendada a finalizar o tratamento no Rio de Janeiro, onde mora atualmente com a família.

Nesta segunda-feira, 8, a famosa tranquilizou os fãs e afirmou que ainda segue com alguns sintomas. “Acordei toda inchada. Não sei se foram os soros que tomei, alguma medicação. Não sei se tem a ver com o fígado inflamado. Já marquei um médico de fígado, mas estou bem e sem dor”.