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Em clima de Copa, Paolla Oliveira posa de biquíni verde e amarelo

Atriz compartilhou imagens nas redes sociais

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
Paolla Oliveira
Paolla Oliveira - Foto: Reprodução| Instagram

Em clima de Copa, a atriz Paolla Oliveira compartilhou fotos vestida nas cores verde e amarelo em apoio à Seleção Brasileira em suas redes sociais, nesta segunda-feira, 8.

A famosa, de 44 anos, apostou na moda do momento: o crochê. Inspirada nas cores da bandeira nacional, ela aparece em um dos registros com um biquíni cortininha e em outro com um top faixa verde com a palavra “Brasil”.

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A imagem das famosas movimentou as redes sociais, e internautas e celebridades não deixaram o momento passar em branco.

“É do Brasiiiil”, disse a atriz Nanda Costa. Já um internauta brincou: “Caramba, esquece as bandeirinhas, vou decorar a casa com essas fotos”. “Se a Seleção Brasileira estivesse com você nela com certeza marcamos um gol” , disse um terceiro.

Veja fotos:

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Um post compartilhado por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

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Tags

entretenimento

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