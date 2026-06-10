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PERRENGUE

Deolane enfrenta pratos sujos de fezes e escorpiões em cela

A influenciadora está presa há cerca de três semanas

Franciely Gomes
Por
A influenciadora foi presa em casa
A influenciadora foi presa em casa - Foto: Reprodução | Instagram

Deolane Bezerra está vivendo perrengues em sua cela na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista. Presa há cerca de três semanas, após ser acusada de participar de um esquema de lavagem de dinheiro para a facção PCC, a influenciadora recebeu pratos sujos com fezes e visitas de escorpiões no local.

As informações foram reveladas pela irmã dela, a advogada Daniele Bezerra. Ela contou que a famosa não consegue se alimentar direito devido a falta de higienização e está sofrendo com crises de pânico.

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“Ela já foi socorrida duas vezes pela unidade. A pressão chegou a 9 por 6, e a enfermeira aplicou soro. Deolane tem crise de pânico e não consegue ficar na cela sozinha à noite. Isso piorou depois que, em somente um dia, ela matou quatro escorpiões. Há uma infestação no local”, disse ela em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

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Advogada de defesa de Deolane, Daniele também afirmou que os pratos ficam sujos após serem usados como penicos pelas detentas. “Ela não consegue comer a comida porque os pratos são sujos. Muitos desses ficam trancados em celas e as presas os utilizam para urinar e defecar. Depois esses mesmos pratos são introduzidos na cozinha. Não são lavados corretamente, e voltam com a comida para as detentas”.

“Eu também sou a advogada dela no processo e, todos os dias, a requisito para falar sobre a defesa, e verifico a saúde dela. Aos sábados, minha mãe e minha outra irmã a visitam. Aguardamos o julgamento do habeas corpus”, concluiu.

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Deolane Deolane Bezerra prisão

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