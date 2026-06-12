Elon Musk se torna trilionário após salto de 20% nas ações da Space X

Uma alta de 20% das ações da SpaceX, nesta sexta-feira, 12, fez com que Elon Musk se tornasse o primeiro trilionário da história da humanidade. O sul-africano tem uma participação de 42% nas ações da empresa aeroespacial, o que representa agora cerca de US$ 765 bilhões. Junto a isso, ele detém cerca de US$ 280 bilhões na Tesla, fabricante de veículos elétricos.

A partir da operação bilionária, que levantou mais de US$ 75 bilhões, empresas de inteligência artificial devem dar início a uma série de grandes IPOs, sigla para Initial Public Offering (Oferta Pública Inicial), que é quando uma empresa de capital fechado passa a ser de capital aberto, oferecendo suas ações ao público na Bolsa de Valores pela primeira vez.

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As ações de Elon Musk na SpaceX não incluem o pacote de ações de US$ 1,3 bilhão que ele receberá se o grupo atingir uma série de metas audaciosas, que incluem fundar uma colônia de 1 milhão de pessoas em Marte.

“A SpaceX quer ser capaz de levar vocês à Lua, levá-los a Marte e, por fim, além [...] Estou confiante, neste momento, de que com a equipe incrível que temos aqui na SpaceX, faremos isso por vocês”, disse ele em um evento de lançamento em Starbase, no Texas, cercado por funcionários.