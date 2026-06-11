Nível de aquecimento global cresce e pode chegar a estado crítico em 4 anos

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O aquecimento global está se tornando uma realidade cada vez mais próxima no mundo. De acordo com dados dos Indicadores das Mudanças Climática Globais (IGCC), foi registrado um aumento de aproximadamente 1,37°C em 2025 e deve chegar a um estado crítico em 2030.

Segundo os cientistas responsáveis pela pesquisa, que foi vinculada a mais de 50 instituições em 16 países ao redor do mundo, o aquecimento deve atingir o nível 1,5 °C em 4 anos, com uma taxa de 0,27 °C por década.

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A mudança fará com que a temperatura fique mais quente em todo o planeta, causando prejuízos para humanos e animais a longo prazo, como problemas de saúde por superaquecimento.

Porque o planeta está ficando mais quente?

Ainda segundo o estudo, o aquecimento é causado pelos próprios seres humanos, que continuam emitindo gases de efeito estufa, como o carbono, e outros poluentes climáticos.

Os números contrapõem o Acordo de Paris, assinado em 2015, que visava reduzir as emissões de gases do efeito estufa e pretendia não ultrapassar os 1,5 °C acima do período pré-industrial, o que já não é mais possível atualmente.