Cemitério de baleias a 7 mil metros de profundidade é descoberto no oceano

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Pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências identificaram um vasto cemitério submarino de baleias no Oceano Índico, na Zona Diamantina, entre a Austrália e a Antártida. A área se estende por cerca de 1.200 quilômetros e reúne fósseis e carcaças distribuídos em 485 pontos.

O estudo, publicado na revista Nature, também registrou cinco “quedas de baleias” ainda ativas — carcaças que afundam e passam a sustentar ecossistemas nas profundezas. Esses ambientes foram encontrados entre 4.625 e 6.789 metros de profundidade, ampliando em mais de 2.500 metros o limite conhecido para esse tipo de habitat.

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Nas carcaças, os cientistas documentaram 35 grupos de macrofauna, incluindo:

vermes que consomem ossos;

estrelas-serpente;

moluscos;

bactérias que sobrevivem por processos químicos, sem luz solar.

Parte das espécies pode ser nova para a ciência.

Fósseis com até 5,3 milhões de anos

A datação isotópica de 33 fósseis indicou idades entre 120 mil anos e 5,26 milhões de anos. O exemplar mais antigo pertence a uma baleia-bicuda extinta do gênero Pterocetus, mostrando que quedas de baleias ocorrem na região desde o início do Plioceno, período de clima global mais quente. Também foram encontrados fósseis de espécies modernas ainda presentes no Índico.

Nova espécie encontrada

Entre os achados está uma nova espécie, Pterocetus diamantinae, identificada a partir de parte de um crânio encontrado a quase 6.900 metros de profundidade.

Os pesquisadores apontam que a concentração de restos pode estar ligada a:

rotas migratórias;

áreas de alimentação de baleias-bicudas — conhecidas por mergulhos profundos;

à topografia em forma de vale, que favorece o acúmulo de carcaças;

baixa sedimentação, que preserva os ossos por milhões de anos.

Como foi realizada a pesquisa?

A pesquisa foi realizada entre fevereiro e março de 2023, com 32 mergulhos do submarino tripulado Fendouzhe. Apesar do avanço, apenas parte da área foi explorada, e as hipóteses sobre a formação da necrópole ainda precisam de confirmação.