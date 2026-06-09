Mulher tatua cinzas de cachorro falecido nos olhos

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Uma mulher decidiu eternizar a memória de seu cachorrinho na pele. A britânica Claire Hobson tatuou as cinzas do animal na área dos olhos, em suas pálpebras, como uma espécie de delineado fixo.

De acordo com a tutora do animal, que conviveu com ele por cerca de 20 anos, a ideia é fazer com que o cachorro continue enxergando o mundo através de seus olhos de maneira simbólica.

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“Vou tatuar meu delineador, e tenho certeza de que as pessoas tatuam seus entes queridos no corpo, por que não tatuá-los no meu delineador?”, disse ela, em entrevista ao programa This Morning, da emissora ITV.

“Os cachorros são leais, são consistentes. Eles te dão um beijo quando você chega do trabalho e é a forma mais pura de amor. Não há maldade. Não há manipulação. Eles ficam felizes em te ver todos os dias durante 20 anos”, completou.

Como funciona o processo?

As cinzas do corpo do animal são incluídas na composição da pigmentação corporal, que posteriormente será aplicada na tatuagem. Entretanto, o pigmento costuma se desgastar ao longo do tempo, precisando de retoque e manutenção.

Embora a aplicação de pigmentos com cinzas cremadas já seja comum, ainda não há dados sobre seu uso na região dos olhos como delineador e seus efeitos.