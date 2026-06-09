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HOMENAGEM

Mulher tatua cinzas de cachorro falecido nos olhos

A tutora decidiu eternizar o animal em sua pele

Franciely Gomes
Por
A mulher contou detalhes do caso
A mulher contou detalhes do caso - Foto: Reprodução | Instagram

Uma mulher decidiu eternizar a memória de seu cachorrinho na pele. A britânica Claire Hobson tatuou as cinzas do animal na área dos olhos, em suas pálpebras, como uma espécie de delineado fixo.

De acordo com a tutora do animal, que conviveu com ele por cerca de 20 anos, a ideia é fazer com que o cachorro continue enxergando o mundo através de seus olhos de maneira simbólica.

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“Vou tatuar meu delineador, e tenho certeza de que as pessoas tatuam seus entes queridos no corpo, por que não tatuá-los no meu delineador?”, disse ela, em entrevista ao programa This Morning, da emissora ITV.

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“Os cachorros são leais, são consistentes. Eles te dão um beijo quando você chega do trabalho e é a forma mais pura de amor. Não há maldade. Não há manipulação. Eles ficam felizes em te ver todos os dias durante 20 anos”, completou.

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Um post compartilhado por Claire Hobson (@life_in_the_red_lane)

Como funciona o processo?

As cinzas do corpo do animal são incluídas na composição da pigmentação corporal, que posteriormente será aplicada na tatuagem. Entretanto, o pigmento costuma se desgastar ao longo do tempo, precisando de retoque e manutenção.

Embora a aplicação de pigmentos com cinzas cremadas já seja comum, ainda não há dados sobre seu uso na região dos olhos como delineador e seus efeitos.

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Tags

cachorro cinzas luto

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