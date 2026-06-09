HOMENAGEM
Mulher tatua cinzas de cachorro falecido nos olhos
A tutora decidiu eternizar o animal em sua pele
Uma mulher decidiu eternizar a memória de seu cachorrinho na pele. A britânica Claire Hobson tatuou as cinzas do animal na área dos olhos, em suas pálpebras, como uma espécie de delineado fixo.
De acordo com a tutora do animal, que conviveu com ele por cerca de 20 anos, a ideia é fazer com que o cachorro continue enxergando o mundo através de seus olhos de maneira simbólica.
“Vou tatuar meu delineador, e tenho certeza de que as pessoas tatuam seus entes queridos no corpo, por que não tatuá-los no meu delineador?”, disse ela, em entrevista ao programa This Morning, da emissora ITV.
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“Os cachorros são leais, são consistentes. Eles te dão um beijo quando você chega do trabalho e é a forma mais pura de amor. Não há maldade. Não há manipulação. Eles ficam felizes em te ver todos os dias durante 20 anos”, completou.
Como funciona o processo?
As cinzas do corpo do animal são incluídas na composição da pigmentação corporal, que posteriormente será aplicada na tatuagem. Entretanto, o pigmento costuma se desgastar ao longo do tempo, precisando de retoque e manutenção.
Embora a aplicação de pigmentos com cinzas cremadas já seja comum, ainda não há dados sobre seu uso na região dos olhos como delineador e seus efeitos.