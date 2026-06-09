EUA lançam ataque contra Irã após derrubada de helicóptero; entenda

O Irã foi alvo de uma série de bombardeios dos Estados Unidos nesta terça-feira, 9, feitos em retaliação à derrubada de um helicóptero norte-americano de ataque (Apache) na região do Estreito de Ormuz. A derrubada do helicóptero dos Eua aconteceu na segunda-feira.



“As forças do Comando Central dos EUA começaram a lançar ataques de autodefesa contra o Irã às 17h ET [18h no horário de Brasília] de hoje, por ordem do Comandante-Chefe [Donald Trump], em resposta à derrubada de um helicóptero Apache do Exército dos EUA ontem. A missão é uma resposta proporcional à agressão iraniana injustificada”, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

O Irã, por sua vez, respondeu com bombardeios contra alvos dos EUA no Oriente Médio.



O ataque norte-americano ocorreu horas após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter acusado o Irã de ter derrubado o helicóptero e ter prometido uma resposta.



“Acho que é muito importante responder [...] Esta é uma resposta ao que eles fizeram com nosso helicóptero ontem à noite, e acredito que a resposta deve ser muito forte, muito poderosa — e é isso que ela é”, disse o Republicano à emissora ABC após o início do ataque.

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Entenda o ataque

De acordo com informações concedidas por um oficial norte-americano ao site Axio, as forças dos EUA atacaram diversos sistemas de defesa aérea e de radares na região do Estreito de Ormuz, passagem estratégica para o comércio mundial de petróleo. O Irã fechou a via no início da guerra, em fevereiro, e os EUA tentam reabrir.



Agências de notícias estatais do Irã afirmaram que ataques foram registrados na ilha de Qeshm, em Ormuz, e nas cidades do sul do país.

Minutos após o ataque dos EUA, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou que lançou mísseis e drones contra alvos dos EUA na região. O braço militar disse que “assim como alertamos horas antes, o Irã dará uma resposta contundente à agressão dos EUA”.



O chanceler iraniano Abbas Araghchi, afirmou que o país não deixará nenhum ataque ou ameaça sem resposta.

Helicóptero derrubado

O helicóptero Apache dos EUA operava na região do Estreito de Ormuz quando caiu por volta das 18h30 de segunda-feira, 8, de acordo com o Comando Central do Exército dos EUA. Os dois tripulantes foram resgatados em condição estável cerca de duas horas depois do incidente.



Segundo o capitão Tim Hawkins, porta-voz do Centcom, o resgate dos soldados ocorreu na água e foi feito com um drone marítimo não tripulado.



A causa da queda do helicóptero está em investigação, segundo o Exército dos EUA, mas uma autoridade militar norte-americana disse à agência de notícias Associated Press (AP) que o helicóptero havia sido abatido por um drone Shahed iraniano. No entanto, a investigação sobre o incidente ainda não havia determinado se o ataque foi intencional.



O AH-64 Apache é o principal helicóptero de ataque do Exército dos EUA, que o considera um dos mais avançados do mundo. O modelo entrou em serviço em 1984, pode voar a até 365 km/h e pode carregar até 22 mísseis de precisão, além de outros 76 foguetes não guiados em canhões de disparo rápido.

Cessar-fogo abalado

A sequência de episódios deve impactar o cessar-fogo entre os países, em vigor desde o início de abril, além de impactar no andamento das negociações pelo fim do conflito.



A trégua na guerra foi violada também por Israel e Irã nos últimos dias, em uma troca de bombardeios criticada por Trump.

Mesmo com os ataques, os EUA ainda buscam uma resolução do conflito. Trump chegou a afirmar, na segunda-feira, que as tratativas para um acordo estavam “na fase final”.