Apple anuncia lançamento de nova IA para iPhones; entenda a novidade

Os celulares da Apple terão uma nova inteligência artificial (IA), anunciada pela empresa nesta segunda-feira, 8, dois anos depois de uma primeira tentativa mal sucedida. A tecnologia foi reformulada com a ajuda do Google, como explicou o diretor-executivo da Apple, Tim Cook, na conferência anual de desenvolvedores da empresa.



Em 2024, no mesmo evento, o Cook anunciou que a Apple estava dando um grande salto para adotar a inteligência artificial, visto que a empresa enfrentava pressão para se juntar à corrida por essa tecnologia.

No entanto, a melhoria prometida do assistente de voz Siri não se materializou totalmente, apesar dos anúncios, o que levou a um processo movido por alguns clientes americanos, que a empresa conseguiu resolver somente no início deste ano.



Nesta segunda-feira, a Apple voltou a prometer uma Siri turbinada, batizada de Siri AI, com capacidade de se comunicar de forma natural, reunir informações em aplicativos como Mapas e Mail e realizar tarefas. Muitos dos avanços anunciados na segunda já foram implementados para alguns usuários pelo Google.

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Demora para entrar no mercado das IAs

O ritmo mais lento da Apple para entrar na febre da IA ​​foi elogiado por alguns analistas, que destacam que a empresa não precisou gastar centenas de bilhões de dólares em infraestrutura, como foi feito por suas rivais para ampliar sua capacidade de IA.



“A Apple está fazendo uma aposta enorme em IA, mas a aposta é que não precisa gastar centenas de bilhões por ano em infraestrutura de IA para obter benefícios”, disse John Gruber, um influenciador que analisa as atividades da companhia.



A empresa reforçou essa narrativa no evento, dizendo que estava levando tempo para aperfeiçoar a tecnologia.

Parceria com o Google

Em vez de desenvolver modelos internamente, a Apple contratou o Google para fornecer as capacidades de IA de seus novos recursos, utilizando uma versão do modelo Gemini em vez de uma tecnologia própria.



Google e Apple já têm parcerias importantes. O Google paga depósitos de bilhões de dólares todos os anos para ser o mecanismo de busca padrão no navegador Safari.



Apesar de a empresa não ter uma oferta de IA competitiva, as ações da Apple desafiaram a tendência de queda nos últimos dois anos e, neste ano, já subiram cerca de 15%.