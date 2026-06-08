Apple pode liberar Pix por aproximação no iPhone; entenda

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O Pix por aproximação pode se tornar uma nova alternativa para os usuários de iPhone. A Apple informou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que está disposta a firmar um acordo para permitir a funcionalidade nos aparelhos da marca, sem custos.



A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim no site do jornal O Globo. A investigação do Cade sobre o monopólio do chip NFC e o bloqueio ao Pix por aproximação iniciou em abril de 2025.

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A modalidade já é oferecida de forma gratuita para os bancos em aparelhos Android.

Disputa entre Apple e Cade

A disputa entre o órgão e a fabricante é baseada em fatores econômicos. A Apple prevê a cobrança de taxa por qualquer transação feita via NFC (comunicação por campo de proximidade) nos aparelhos.

Instituições financeiras consideram inviável a cobrança exigida pela empresa, uma vez que o Pix por aproximação não gera custos para os usuários.

Em fevereiro de 2026, a Apple apresentou sua defesa, afirmando que seu modelo baseado em hardware oferece um nível de segurança superior ao das soluções utilizadas em dispositivos Android.

Para justificar a urgência do recurso, a empresa comparou os números de transações realizadas por diferentes modalidades de pagamento. Em janeiro de 2026, o Pix por QR Code registrou 2,7 bilhões de operações, enquanto o Pix por aproximação somou 1,05 milhão de transações no mesmo período.

A sinalização de um acordo sem custos indica uma flexibilização da postura da empresa diante do processo entre as instituições.