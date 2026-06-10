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AtlasIntel: Abelardo de La Espriella mantém liderança no 2º turno na Colômbia

Candidato cresce nas intenções de voto

Cássio Moreira
Por
Abelardo de La Espriella permanece na liderança
Abelardo de La Espriella permanece na liderança - Foto: Sergio Yale | AFP

O candidato Abelardo de La Espriella permanece na liderança das intenções de voto no segundo turno da eleição presidencial da Colômbia, de acordo com o levantamento AtlasIntel divulgado nesta quarta-feira, 10. A pesquisa aponta seu nome como preferência para 52.2% dos colombianos.

Iván Cepeda, candidato apoiado pelo presidente Gustavo Petro, tem 44.5%, enquanto indecisos são 0.7%. Brancos e nulos somam 2.7%. A pesquisa aponta uma tendência de crescimentos dos dois candidatos, com relação ao último questionário, realizado na semana anterior.

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Rejeição

Quando os colombianos são questionados sobre rejeição aos dois candidatos que permanecem na disputa, Cepeda apresenta maior resistência, sendo rejeitado por 51.7% dos entrevistados. Já de La Espriella tem rejeição de 46.6%.

Gustavo Petro

O governo do presidente Gustavo Petro também foi avaliado na pesquisa AtlasIntel, que apontou uma desaprovação de 55.2%, contra 42.8% daqueles que aprovam. Outros 2.1% não souberam responder.

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AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 3.681 colombianos, entre os dias 5 e 10 de junho, via recrutamento digital aleatório (RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais (2.P.P+-), e o nível de confiança de é 95%.

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Colômbia eleições

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