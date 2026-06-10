AtlasIntel: Abelardo de La Espriella mantém liderança no 2º turno na Colômbia

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O candidato Abelardo de La Espriella permanece na liderança das intenções de voto no segundo turno da eleição presidencial da Colômbia, de acordo com o levantamento AtlasIntel divulgado nesta quarta-feira, 10. A pesquisa aponta seu nome como preferência para 52.2% dos colombianos.

Iván Cepeda, candidato apoiado pelo presidente Gustavo Petro, tem 44.5%, enquanto indecisos são 0.7%. Brancos e nulos somam 2.7%. A pesquisa aponta uma tendência de crescimentos dos dois candidatos, com relação ao último questionário, realizado na semana anterior.

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Rejeição

Quando os colombianos são questionados sobre rejeição aos dois candidatos que permanecem na disputa, Cepeda apresenta maior resistência, sendo rejeitado por 51.7% dos entrevistados. Já de La Espriella tem rejeição de 46.6%.

Gustavo Petro

O governo do presidente Gustavo Petro também foi avaliado na pesquisa AtlasIntel, que apontou uma desaprovação de 55.2%, contra 42.8% daqueles que aprovam. Outros 2.1% não souberam responder.

AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 3.681 colombianos, entre os dias 5 e 10 de junho, via recrutamento digital aleatório (RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais (2.P.P+-), e o nível de confiança de é 95%.