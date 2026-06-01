IA não deve impactar nas eleições deste ano, avalia CEO da AtlasIntel

O mau uso da inteligência artificial é uma das grandes preocupações das autoridades para as eleições de outubro, mas não deve ter papel decisivo na escolha dos candidatos para o pleito deste ano. Essa foi a avaliação feita pelo cientista político e CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, em entrevista exclusiva ao portal A TARDE.

Roman fez uma visita institucional na sede dojornal nesta segunda-feira, 1º, onde foi recebido pelo presidente do conglomerado, João Mello Leitão. À noite, ele será a atração principal da primeira edição do projeto "Diálogos que Transformam", realizado no Bistrot Trapiche Adega, no bairro do Comércio, em Salvador. O evento é fruto de uma parceria estratégica entre a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o Grupo A TARDE.

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Eu não acredito que a inteligência artificial vai ter um impacto tão grande nesta eleição agora. Acho que a maior preocupação em contextos eleitorais hoje em dia diz respeito a uma fronteira entre a realidade e a realidade virtual. Uma imaginação tão plausível de uma realidade alternativa, onde você não sabe mais distinguir o que é real e o que não é. Andrei Roman, CEO da AtlasIntel

"Mas não me parece que chegamos a um ponto em que isso seja tão preocupante, porque ainda conseguimos distinguir o que é inteligência artificial. Então não diria que isso é uma preocupação no curto prazo, mas pode chegar a ser uma preocupação maior no futuro”, acrescentou.

Para o cientista político, o fator que mais gera apreensão no que se refere ao uso de IAs diz respeito ao mercado de trabalho. Ele acredita que as novas tecnologias podem trazer impactos enormes no modo como as pessoas interagem e que isso pode ser prejudicial em um curto prazo.

“O que me preocupa muito é a possibilidade da inteligência artificial no longo prazo reduzir a inteligência humana. Então quando você faz uma pergunta, tem a resposta, mas você não precisa pensar, não precisa fazer o cálculo, você não precisa considerar os argumentos, você apenas tem a resposta. Isso faz com que você não aprenda mais. Existem estudos que mostram, por exemplo, que os jovens hoje em dia, pela primeira vez, estão numa tendência de declínio das taxas de inteligência. Me parece que essas ferramentas de inteligência artificial podem acelerar ainda mais esse padrão”, alertou Roman.

Para o CEO da AtlasIntel projeta que IA não será decisiva nas eleições deste ano. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

"Diálogos que Transformam"

O "Diálogos que Transformam" vai reunir o setor produtivo, empresários e lideranças políticas locais para discutir de forma aprofundada o panorama macroeconômico e as tendências políticas que devem moldar o Brasil ao longo de 2026, um ano marcado por grandes decisões e movimentações nos mercados.

O debate surge em um momento em que o entendimento dos dados e das tendências de comportamento do consumidor e do eleitorado dita o sucesso dos planos de investimentos privados. A iniciativa busca municiar a classe empresarial com informações de inteligência de mercado.

O encontro acontecerá em formato de jantar de adesão, proporcionando um ambiente propício para o networking qualificado entre os participantes e palestrantes na capital baiana.

Parceria de sucesso

O instituto AtlasIntel e o Grupo A TARDE possuem uma parceria consolidada na realização e divulgação de pesquisas temáticas e eleitorais. Os levantamentos oriundos da parceria se destacam como a bússola mais precisa do cenário político baiano, especialmente durante os acirrados períodos eleitorais.

O instituto foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022.

No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado durante as eleições municipais.